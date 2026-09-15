Górnictwo

Marian Zmarzły: Musimy poczekać aż nowe źródła energii będą stabilne i zastąpią węgiel brunatny oraz kamienny

Wiceminister energii Marian Zmarzły wziął udział w konferencji „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”. Podczas niej mówił o transformacji sektora energetycznego.

Monika Krezel

Monika Krężel

15 września 2026, 11:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Marian Zmarzły, wiceminister energii

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wiceminister energii Marian Zmarzły wziął udział w konferencji „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”. Podczas niej mówił o transformacji sektora energetycznego.

W trakcie wydarzenia wiceminister wygłosił referat, podczas którego podkreślił działania Ministerstwa Energii dotyczące nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym.

- Zwróciłem także uwagę, że musimy poczekać aż nowe źródła energii będą stabilne i zastąpią węgiel brunatny oraz kamienny. Jeśli chcemy bezpiecznie przejść transformację musimy robić wszystko, aby nowe pokolenia chciały zostać na Śląsku i pracowały w regionie - napisał wiceminister Zmarzły w mediach społecznościowych. - Powinniśmy wykonywać systematycznie test bezpieczeństwa dla naszej gospodarki, dla naszego państwa. W oparciu o jego wyniki powinniśmy podejmować decyzje dotyczące transformacji sektora energetycznego.

Konferencja jest forum wymiany doświadczeń dotyczącym możliwości rozwoju energetyki i górnictwa oraz ich zdolność harmonijnego wtopienia się w życie lokalnych społeczności.

10. jubileuszowa międzynarodowa konferencja odbywa się w Rybniku, jej organizatorami są filia Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik.

Powiązane tematy:

marian zmarzły bezpieczeństwo energetyczne transformacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Węgiel kamienny

Ta kopalnia chce wyprodukować w tym roku 8 mln ton węgla

Kopalnia w Bogdance chce wyprodukować 8 mln ton węgla handlowego w 2026 r. - poinformował we wtorek prezes LW Bogdanka Zbigniew Stopa. W jego ocenie są przesłanki do podwyżek cen węgla w kolejnych okresach.

Kopalnia

Ratownicy górniczy pokazali klasę, teraz będą czuwać nad budową metra

Dobre przygotowanie, profesjonalny sprzęt i zgrany zespół to czynniki decydujące o bezpieczeństwie i powodzeniu wydarzenia – potwierdzili nam ostrawscy ratownicy.

Węgiel kamienny

O górnictwie, energetyce i przyszłości przemysłowych regionów dyskutują w Rybniku

Do 16 września w rybnickiej filii Politechniki Śląskiej będzie potrwa X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Techniczna „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”.

Węgiel kamienny

PGG sprzeda miliony ton więcej, niż planowano

O tempie odchodzenia od węgla, zapotrzebowaniu na polski surowiec i jego roli w miksie energetycznym rozmawialiśmy z prezesem Polskiej Grupy Górniczej, Łukaszem Deją. 