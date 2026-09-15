Wiceminister energii Marian Zmarzły wziął udział w konferencji „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”. Podczas niej mówił o transformacji sektora energetycznego.

Wiceminister energii Marian Zmarzły wziął udział w konferencji „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”. Podczas niej mówił o transformacji sektora energetycznego.

W trakcie wydarzenia wiceminister wygłosił referat, podczas którego podkreślił działania Ministerstwa Energii dotyczące nowoczesnych technologii w sektorze energetycznym.

- Zwróciłem także uwagę, że musimy poczekać aż nowe źródła energii będą stabilne i zastąpią węgiel brunatny oraz kamienny. Jeśli chcemy bezpiecznie przejść transformację musimy robić wszystko, aby nowe pokolenia chciały zostać na Śląsku i pracowały w regionie - napisał wiceminister Zmarzły w mediach społecznościowych. - Powinniśmy wykonywać systematycznie test bezpieczeństwa dla naszej gospodarki, dla naszego państwa. W oparciu o jego wyniki powinniśmy podejmować decyzje dotyczące transformacji sektora energetycznego.

Konferencja jest forum wymiany doświadczeń dotyczącym możliwości rozwoju energetyki i górnictwa oraz ich zdolność harmonijnego wtopienia się w życie lokalnych społeczności.

10. jubileuszowa międzynarodowa konferencja odbywa się w Rybniku, jej organizatorami są filia Politechniki Śląskiej w Rybniku oraz Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik.