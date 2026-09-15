Górnictwo

O górnictwie, energetyce i przyszłości przemysłowych regionów dyskutują w Rybniku

Do 16 września w rybnickiej filii Politechniki Śląskiej będzie potrwa X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Techniczna „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”.

Robert Passia

Robert Passia

15 września 2026, 10:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tomasz Żak / UMWŚ

Filia Politechniki Śląskiej w Rybniku.

fot: Tomasz Żak / UMWŚ

Do 16 września w rybnickiej filii Politechniki Śląskiej będzie potrwa X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Techniczna „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”.

W czasie wydarzenia okazję do dyskusji będą mieli przedstawiciele świata nauki, przemysłu, energetyki i górnictwa. Omówią m. in. najważniejsze wyzwania stojące przed regionami wciąż związanymi z przemysłem i energetyką. Swój referat w pierwszym dniu konferencji wygłosił wiceminister energii Marian Zmarzły.

Konferencja została podzielona na 10 sesji. Uczestnicy rozmawiają m. in. o energetyce, pozyskiwaniu energii, eksploatacji kopalin czy bezpieczeństwie i higienie pracy. Ważnym tematem jest też omówienie doświadczeń górnictwa podziemnego i techniki górniczej w budownictwie, w tym w zakresie drążenia tuneli. 

Jako forum wymiany doświadczeń przedstawione będą obecne i perspektywiczne możliwości rozwoju energetyki i górnictwa oraz ich zdolność harmonijnego wtopienia się w życie lokalnych społeczności – napisali organizatorzy.

W czasie tegorocznej edycji po raz pierwszy poruszona zostanie również tematyka technologii obronnych i podwójnego zastosowania.

Konferencja w rybnickich obiektach Politechniki Śląskiej będzie odbywać się do 16 września. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło ministerstwo energii.

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