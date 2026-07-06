Szybciej i wygodniej koleją w Beskidy. Kończy się modernizacja ważnej linii kolejowej
Nowe tory, perony, obiekty inżynieryjne i dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr - modernizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec zbliża się do finału. Jedna z najstarszych tras kolejowych na południu województw śląskiego i małopolskiego zostanie ponownie uruchomiona w grudniu 2026 r. Jak zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych czas przejazdu skróci się tam o około pół godziny.
fot: PLK
Modernizacja linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec.
fot: PLK
Nowe tory, perony, obiekty inżynieryjne i dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr - modernizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec zbliża się do finału. Jedna z najstarszych tras kolejowych na południu województw śląskiego i małopolskiego zostanie ponownie uruchomiona w grudniu 2026 r. Jak zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych czas przejazdu skróci się tam o około pół godziny.
Pół godziny krócej między Suchą Beskidzką a Żywcem
Początki linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec sięgają końca XIX wieku, kiedy była ona częścią Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Ponad półtora roku temu rozpoczęła się jej modernizacja, która powoli dobiega końca. Jak podkreślają w Polskich Liniach Kolejowych stanie się ona szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne.
- Efektem naszej inwestycji będzie nowy standard trasy, czas przejazdu skróci się o ok. pół godziny. Dzięki temu przejazd najszybszym pociągiem z Żywca do Krakowa zajmie około 100 minut. Zmodernizowane stacje i przystanki oraz dodatkowy punkt zatrzymywania się pociągów zwiększą dostępność podróżnych do kolei. Mieszkańcy zyskają dogodniejsze warunki komunikacji – zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych.
10 nowych peronów na linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec
Na całej trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem, która liczy ponad 35 km, powstało już nowe torowisko, na ukończeniu jest montaż sieci trakcyjnej. Dla podróżnych przygotowano 10 nowych peronów na stacjach i przystankach oraz w dodatkowym miejscu zatrzymywania się pociągów o nazwie Żywiec Amfiteatr.
Na tych przystankach montowane są obecnie elementy małej architektury, tj. wiaty, ławki tablice informacyjne i oznaczenia z systemem ścieżek naprowadzających dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwieniem w komunikacji na perony będą również wygodne dojścia.
Modernizacja linii kolejowej nr 97 to także przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja – tunel w Lachowicach. W toku są ostatnie prace przy tych obiektach, m.in. umocnienie skarp i roboty drogowe. Jednocześnie kończy się przebudowa ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych.
„Jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych na południu Polski”
- Modernizacja linii Żywiec-Sucha Beskidzka to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych na południu Polski. Nowe tory, stacje i przystanki skrócą czas podróży i sprawią, że kolej będzie szybsza, wygodniejsza i bliżej mieszkańców. Nowy przystanek Żywiec Amfiteatr dobrze pokazuje sens tej inwestycji: budujemy nowoczesną infrastrukturę, na którą mieszkańcy Żywiecczyzny czekali od kilkudziesięciu lat. Kolejnym ważnym momentem będzie powrót pociągów pod koniec tego roku. A najlepszym potwierdzeniem sukcesu całego przedsięwzięcia będą tysiące pasażerów podróżujących tą linią między Żywcem, Suchą Beskidzką i Krakowem – podkreśla wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
Koszt modernizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec to ponad 520 mln zł, a inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zmodernizowana trasa ma zostać oddana do eksploatacji w grudniu 2026 r.