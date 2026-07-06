Nowe tory, perony, obiekty inżynieryjne i dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr - modernizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec zbliża się do finału. Jedna z najstarszych tras kolejowych na południu województw śląskiego i małopolskiego zostanie ponownie uruchomiona w grudniu 2026 r. Jak zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych czas przejazdu skróci się tam o około pół godziny.

Nowe tory, perony, obiekty inżynieryjne i dodatkowy przystanek Żywiec Amfiteatr - modernizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec zbliża się do finału. Jedna z najstarszych tras kolejowych na południu województw śląskiego i małopolskiego zostanie ponownie uruchomiona w grudniu 2026 r. Jak zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych czas przejazdu skróci się tam o około pół godziny.

Pół godziny krócej między Suchą Beskidzką a Żywcem

Początki linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec sięgają końca XIX wieku, kiedy była ona częścią Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Ponad półtora roku temu rozpoczęła się jej modernizacja, która powoli dobiega końca. Jak podkreślają w Polskich Liniach Kolejowych stanie się ona szybszym i atrakcyjnym korytarzem łączącym województwa małopolskie i śląskie oraz ważne ośrodki turystyczne.

- Efektem naszej inwestycji będzie nowy standard trasy, czas przejazdu skróci się o ok. pół godziny. Dzięki temu przejazd najszybszym pociągiem z Żywca do Krakowa zajmie około 100 minut. Zmodernizowane stacje i przystanki oraz dodatkowy punkt zatrzymywania się pociągów zwiększą dostępność podróżnych do kolei. Mieszkańcy zyskają dogodniejsze warunki komunikacji – zapewniają w Polskich Liniach Kolejowych.

10 nowych peronów na linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec

Na całej trasie między Suchą Beskidzką a Żywcem, która liczy ponad 35 km, powstało już nowe torowisko, na ukończeniu jest montaż sieci trakcyjnej. Dla podróżnych przygotowano 10 nowych peronów na stacjach i przystankach oraz w dodatkowym miejscu zatrzymywania się pociągów o nazwie Żywiec Amfiteatr.

Na tych przystankach montowane są obecnie elementy małej architektury, tj. wiaty, ławki tablice informacyjne i oznaczenia z systemem ścieżek naprowadzających dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwieniem w komunikacji na perony będą również wygodne dojścia.

Modernizacja linii kolejowej nr 97 to także przebudowa ponad 100 obiektów inżynieryjnych, w tym 90 przepustów, 9 mostów i wiaduktu oraz zupełnie nowa konstrukcja – tunel w Lachowicach. W toku są ostatnie prace przy tych obiektach, m.in. umocnienie skarp i roboty drogowe. Jednocześnie kończy się przebudowa ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych.

„Jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych na południu Polski”