Szyb główny w kluczowej kopalni KGHM ma już imponującą głębokość

Inwestycja KGHM w Ontario w Kanadzie nabiera tempa. Szyb główny w kopalni Victoria ma już ponad 1604 metry głębokości.

Inwestycja KGHM w Ontario w Kanadzie nabiera tempa. Szyb główny w kopalni Victoria ma już ponad 1604 metry głębokości.

Projekt Victoria jest wśród kluczowych zagranicznych projektów, które realizuje KGHM. W kanadyjskiej prowincji Ontario (ok. 35 km na zachód od miasta Sudbury) ma być wydobywana ruda zawierająca miedź, kobalt, platynę, pallad, złoto i srebro. Jak informuje KGHM, na miejscu prowadzone są obecnie kluczowe prace podziemne, a wśród nich:

Głębienie szybu głównego, który bezpiecznie osiągnął już głębokość 1604,7 m

Wiercenia poziome prowadzone na poziomie 1400 m

W kopalni Victoria mają być też stosowane technologie bateryjno-elektryczne, a także rozwiązania mające zapewnić efektywność energetyczną i ograniczyć wpływ działalności zakładu na środowisko.

Przypomnijmy, że we wrześniuy projekt kopalni Victoria uznano w prowincji Ontario za strategiczną inwestycję. Zakończenie fazy zaawansowanych badań i prac eksploracyjnych zaplanowano na 2029 rok. Będzie to krok, który poprzedzi pełną eksploatacje.