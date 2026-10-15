Szukasz pracy? Trwa rekrutacja do fabryki po dawnym Rafako

Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku.

Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku.

Informacje dotyczące rekrutacji do raciborskiego zakładu Jelcz publikuje na swojej stronie internetowej. Poszukiwani są pracownicy o różnych specjalizacjach: od ekspertów ds. inwestycji i administracji, przez wykwalifikowaną kadrę techniczną, po specjalistów produkcji i logistyki. Rekrutacja dotyczy takich stanowisk:

Inspektor ds. budowlanych

Specjalista ds. infrastruktury i inwestycji

Konserwator

Spawacz-ślusarz narzędziowy

Specjalista ds. obsługi organów Spółki

Mistrz

Magazynier

Monter pojazdów samochodowych

Elektromonter pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Spółka oferuje pracownikom m. in. umowy o pracę, dodatek motywacyjny oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bezpłatną opiekę medyczną czy szkolenia.

Jak już pisaliśmy TUTAJ, we wrześniu podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku. Z kolei w lipcu Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że fabryka, która powstanie na terenie byłego Rafako w Raciborzu ma produkować dla potrzeb wojska ok. 700 pojazdów rocznie. Pracę w raciborskiej fabryce ma znaleźć pół tysiąca osób.