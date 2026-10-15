Kraj i Świat

Szukasz pracy? Trwa rekrutacja do fabryki po dawnym Rafako

Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku. 

Robert Passia

Robert Passia

15 października 2026, 13:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARP

Trwa rekrutacja do fabryki w Raciborzu.

fot: ARP

Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku. 

Informacje dotyczące rekrutacji do raciborskiego zakładu Jelcz publikuje na swojej stronie internetowej. Poszukiwani są pracownicy o różnych specjalizacjach: od ekspertów ds. inwestycji i administracji, przez wykwalifikowaną kadrę techniczną, po specjalistów produkcji i logistyki. Rekrutacja dotyczy takich stanowisk:

  • Inspektor ds. budowlanych 
  • Specjalista ds. infrastruktury i inwestycji 
  • Konserwator
  • Spawacz-ślusarz narzędziowy
  • Specjalista ds. obsługi organów Spółki 
  • Mistrz 
  • Magazynier
  • Monter pojazdów samochodowych
  • Elektromonter pojazdów samochodowych 
  • Mechanik pojazdów samochodowych  

Spółka oferuje pracownikom m. in. umowy o pracę, dodatek motywacyjny oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bezpłatną opiekę medyczną czy szkolenia. 

Jak już pisaliśmy TUTAJ, we wrześniu podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku. Z kolei w lipcu Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że fabryka, która powstanie na terenie byłego Rafako w Raciborzu ma produkować dla potrzeb wojska ok. 700 pojazdów rocznie. Pracę w raciborskiej fabryce ma znaleźć pół tysiąca osób. 

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