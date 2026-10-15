Szukasz pracy? Trwa rekrutacja do fabryki po dawnym Rafako
Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku.
fot: ARP
Trwa rekrutacja do fabryki w Raciborzu.
fot: ARP
Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku.
Informacje dotyczące rekrutacji do raciborskiego zakładu Jelcz publikuje na swojej stronie internetowej. Poszukiwani są pracownicy o różnych specjalizacjach: od ekspertów ds. inwestycji i administracji, przez wykwalifikowaną kadrę techniczną, po specjalistów produkcji i logistyki. Rekrutacja dotyczy takich stanowisk:
- Inspektor ds. budowlanych
- Specjalista ds. infrastruktury i inwestycji
- Konserwator
- Spawacz-ślusarz narzędziowy
- Specjalista ds. obsługi organów Spółki
- Mistrz
- Magazynier
- Monter pojazdów samochodowych
- Elektromonter pojazdów samochodowych
- Mechanik pojazdów samochodowych
Spółka oferuje pracownikom m. in. umowy o pracę, dodatek motywacyjny oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bezpłatną opiekę medyczną czy szkolenia.
Jak już pisaliśmy TUTAJ, we wrześniu podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku. Z kolei w lipcu Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że fabryka, która powstanie na terenie byłego Rafako w Raciborzu ma produkować dla potrzeb wojska ok. 700 pojazdów rocznie. Pracę w raciborskiej fabryce ma znaleźć pół tysiąca osób.