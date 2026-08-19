Szpital w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia. Powodem braki kadrowe

Od 19 do 31 sierpnia Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia pacjentów. Ograniczenie dotyczy zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Powodem jest niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. - Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału - zaznaczają w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Od 19 do 31 sierpnia Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia pacjentów. Ograniczenie dotyczy zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Powodem jest niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. - Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału - zaznaczają w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Pacjenci zostaną wypisani lub przekazani

W związku z czasowym wstrzymaniem przyjęć od 19 sierpnia rozpoczęło się wypisywanie pacjentów obecnie przebywających na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

- Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki - informują w bytomskim magistracie.

Inne szpitale w pobliżu

W Bytomiu i najbliższej okolicy działają inne placówki szpitalne. Najbliżej Szpitala Specjalistycznego nr 1 znajdują się:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – około 800 metrów;

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu – około 1,5 kilometra;

Piekarskie Centrum Medyczne w Piekarach Śląskich – około 4,3 kilometra.

Szpital szuka lekarzy

Szpital Specjalistyczny nr 1 prowadzi rekrutację lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Celem jest jak najszybsze uzupełnienie kadry i przywrócenie pełnego funkcjonowania oddziału. Osoby zainteresowane ofertą pracy mogą kontaktować się z Działem Kadr Szpitala pod numerem telefonu 32 396 32 32.

W bytomskim magistracie podkreślają, że szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia wynikające zarówno z umów o pracę, jak i umów kontraktowych. Wskazują, że przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.