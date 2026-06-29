Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu przeszedł jedną z największych modernizacji w swojej historii. Dzięki niemal 80 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, placówka zyskała ponad 350 sztuk ultranowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyjątkową strefę wsparcia dla pacjentów walczących z chorobami nowotworowymi.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu przeszedł jedną z największych modernizacji w swojej historii. Dzięki niemal 80 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, placówka zyskała ponad 350 sztuk ultranowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyjątkową strefę wsparcia dla pacjentów walczących z chorobami nowotworowymi.

W spotkaniu podsumowującym inwestycję, zrealizowaną w dużej mierze ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, uczestniczyli Waldemar Bojarun, członek Zarządu Województwa Śląskiego, posłanka na Sejm RP Katarzyna Stachowicz oraz dyrektor szpitala, Krzysztof Kowalik.

– Za nami ogromne przedsięwzięcie, bo takiego rozmachu inwestycyjnego dawno w szpitalu nie było. Wysoki poziom świadczonych usług medycznych jest symbolem placówki, ale dzięki tej inwestycji trafi tu 350 nowoczesnych urządzeń, które pozwolą podnieść jakość leczenia na jeszcze wyższy poziom. Dbałość o pacjenta jest naszym priorytetem, ale bez najnowocześniejszego sprzętu nie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o zdrowie i życie mieszkańców, dlatego gratuluję tej inwestycji, która udowadnia, że środki z Krajowego Planu Odbudowy realnie służą nam wszystkim – tłumaczył Waldemar Bojarun, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wartość inwestycji to 88 mln zł w tym 79 mln zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak podkreślają przedstawiciele szpitala, udało się zrealizować projekt, który jest przykładem wprowadzania nowej jakości opieki dla pacjentów onkologicznych. Wielu oddziałom przekazano nowy sprzęt medyczny, w tym łóżka, stoły operacyjne oraz systemy obrazowania. Przygotowano sale przystosowane do operacji onkologicznych, wyposażone w ponad 350 urządzeń do diagnozowania i leczenia nowotworów. Warunki pracy personelu oraz pobytu pacjentów uległy poprawie, a w budynku wydzielono również specjalne miejsce do odpoczynku..

– Strefa wytchnienia to miejsce, w którym chory może choć na chwilę zapomnieć o tym, że przebywa w szpitalu. Jest to namiastka domowych warunków oraz przestrzeń przeznaczona do spotkań z bliskimi, rozmów, czytania książek czy słuchania muzyki relaksacyjnej – wyjaśniał dr n. med. Marek Kowalczyk, kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej.

Warto przypomnieć, że każdego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu pomoc uzyskuje blisko 250 tys. osób. W sumie placówka otrzymała z Krajowego Planu Odbudowy ponad 100 mln zł na rozwój onkologii, kardiologii i cyberbezpieczeństwo.