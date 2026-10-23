Górnictwo

Szkody górnicze, drgania gruntu i plany wydobywcze. Dyskutowano o tym w Mysłowicach

W Urzędzie Miasta w Mysłowicach spotkał się zespół, który ocenia wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta.

Robert Passia

Robert Passia

23 października 2026, 10:28
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Kopalnia Piast-Ziemowit. Jaki jest wpływ wydobycia na Mysłowice?

fot: PGG

W Urzędzie Miasta w Mysłowicach spotkał się zespół, który ocenia wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta.

Było to 18. posiedzenie zespołu porozumiewawczego, który ocenia wpływ eksploatacji prowadzonej przez kopalnie należące do Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Węglowego. Obradom przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Roman Sus.

Jak informuje Wyższy Urząd Górniczy, podczas spotkania przeanalizowano zakres prac górniczych z II i III kwartału 2026 roku, uwzględniając wyniki pomiarów geodezyjnych, deformacji terenu oraz drgań gruntu.

Omówiono także stan likwidacji szkód górniczych oraz oceniono dotychczasową współpracę samorządu z kopalniami działającymi na terenie miasta. Przedstawiono też plany wydobywcze na IV kwartał 2026 roku i I kwartał 2027 roku, prognozy ich oddziaływania na powierzchnię terenu oraz wymagane działania zapobiegawcze.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego, SRK Oddział CZOK w Czeladzi oraz kopalń KWK „Mysłowice-Wesoła” i ZG „Sobieski”.

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