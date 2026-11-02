W Gliwicach zakończono kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii. Na plac budowy trafił i został osadzony cylindryczny zbiornik ciśnieniowy – walczak – kluczowy element układu wodno-parowego przyszłego kotła wielopaliwowego – informują w PEC Gliwce. Urządzenie ma własne imię: Szczepan.

W Gliwicach zakończono kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii. Na plac budowy trafił i został osadzony cylindryczny zbiornik ciśnieniowy – walczak – kluczowy element układu wodno-parowego przyszłego kotła wielopaliwowego – informują w PEC Gliwce. Urządzenie ma własne imię: Szczepan.

Wielka operacja montażowa

Walczak waży 21,5 tony, ma pojemność 18 800 litrów, średnicę 2 metrów i łącznie ponad 7,7 metra długości. Do jego podniesienia i precyzyjnego umieszczenia w górnej części stalowej konstrukcji budynku kotłowni wykorzystano dźwig o maksymalnym udźwigu 700 ton.

– Było to przedsięwzięcie wymagające dużej precyzji. Operator dźwigu musiał odpowiednio prowadzić wielkogabarytowy ładunek, a zespoły montażowe zadbać o jego dokładne pozycjonowanie względem przygotowanych elementów konstrukcyjnych – mówi Adam Sosnowski, rzecznik prasowy PEC Gliwice.

Montaż wymagał nie tylko dużej maszyny, lecz także właściwego doboru promienia pracy wysięgnika, rozmieszczenia punktów podnoszenia, zachowania stabilności ładunku i dokładnego osadzenia urządzenia w istniejącej konstrukcji.

Do czego służy walczak?

Jak tłumaczą w PEC Gliwice walczak to stalowy, cylindryczny zbiornik ciśnieniowy, będący jednym z centralnych elementów układu wodno-parowego kotła parowego. Jego zadaniem jest rozdzielanie mieszaniny wody i pary: para kierowana jest do dalszej części instalacji, a woda wraca do obiegu kotła.

W praktyce działa to tak: woda krążąca w rurach kotłowych odbiera ciepło z procesu spalania paliwa, po czym powstająca mieszanina wodno-parowa trafia do walczaka. Prawidłowa praca tego urządzenia ma bezpośredni wpływ na stabilność parametrów pary, sprawność procesu oraz bezpieczeństwo eksploatacji całego kotła.

Szczepan zostanie wyposażony m.in. w separatory pary, które mają ograniczać wilgoć w parze opuszczającej zbiornik. Znajdą się w nim także króćce do instalacji odsalania, odpowietrzania, poziomowskazów i aparatury pomiarowej, a włazy w dennicach umożliwią przyszłe przeglądy i prace konserwacyjne.

Imię wybrała załoga

Nadanie urządzeniu imienia nawiązuje do wieloletniej tradycji w energetyce, gdzie kluczowe elementy instalacji przemysłowych otrzymują własne nazwy. PEC Gliwice zorganizowało w tym celu konkurs „Imię dla Walczaka”, w którym pracownicy zgłaszali propozycje.

Zwyciężyło imię Szczepan, a autor pomysłu otrzymał nagrodę. Jak podkreśla rzecznik PEC, inicjatywa była także sposobem na integrację załogi i zaangażowanie pracowników w realizację największej inwestycji w historii przedsiębiorstwa.