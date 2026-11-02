„Szczepan” waży 21,5 tony i zajął swoje miejsce w Parku Zielonej Energii
W Gliwicach zakończono kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii. Na plac budowy trafił i został osadzony cylindryczny zbiornik ciśnieniowy – walczak – kluczowy element układu wodno-parowego przyszłego kotła wielopaliwowego – informują w PEC Gliwce. Urządzenie ma własne imię: Szczepan.
fot: PEC Gliwice
Cylindryczny zbiornik ciśnieniowy zamontowano w Parku Zielonej Energii w Gliwicach
fot: PEC Gliwice
W Gliwicach zakończono kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii. Na plac budowy trafił i został osadzony cylindryczny zbiornik ciśnieniowy – walczak – kluczowy element układu wodno-parowego przyszłego kotła wielopaliwowego – informują w PEC Gliwce. Urządzenie ma własne imię: Szczepan.
Wielka operacja montażowa
Walczak waży 21,5 tony, ma pojemność 18 800 litrów, średnicę 2 metrów i łącznie ponad 7,7 metra długości. Do jego podniesienia i precyzyjnego umieszczenia w górnej części stalowej konstrukcji budynku kotłowni wykorzystano dźwig o maksymalnym udźwigu 700 ton.
– Było to przedsięwzięcie wymagające dużej precyzji. Operator dźwigu musiał odpowiednio prowadzić wielkogabarytowy ładunek, a zespoły montażowe zadbać o jego dokładne pozycjonowanie względem przygotowanych elementów konstrukcyjnych – mówi Adam Sosnowski, rzecznik prasowy PEC Gliwice.
Montaż wymagał nie tylko dużej maszyny, lecz także właściwego doboru promienia pracy wysięgnika, rozmieszczenia punktów podnoszenia, zachowania stabilności ładunku i dokładnego osadzenia urządzenia w istniejącej konstrukcji.
Do czego służy walczak?
Jak tłumaczą w PEC Gliwice walczak to stalowy, cylindryczny zbiornik ciśnieniowy, będący jednym z centralnych elementów układu wodno-parowego kotła parowego. Jego zadaniem jest rozdzielanie mieszaniny wody i pary: para kierowana jest do dalszej części instalacji, a woda wraca do obiegu kotła.
W praktyce działa to tak: woda krążąca w rurach kotłowych odbiera ciepło z procesu spalania paliwa, po czym powstająca mieszanina wodno-parowa trafia do walczaka. Prawidłowa praca tego urządzenia ma bezpośredni wpływ na stabilność parametrów pary, sprawność procesu oraz bezpieczeństwo eksploatacji całego kotła.
Szczepan zostanie wyposażony m.in. w separatory pary, które mają ograniczać wilgoć w parze opuszczającej zbiornik. Znajdą się w nim także króćce do instalacji odsalania, odpowietrzania, poziomowskazów i aparatury pomiarowej, a włazy w dennicach umożliwią przyszłe przeglądy i prace konserwacyjne.
Imię wybrała załoga
Nadanie urządzeniu imienia nawiązuje do wieloletniej tradycji w energetyce, gdzie kluczowe elementy instalacji przemysłowych otrzymują własne nazwy. PEC Gliwice zorganizowało w tym celu konkurs „Imię dla Walczaka”, w którym pracownicy zgłaszali propozycje.
Zwyciężyło imię Szczepan, a autor pomysłu otrzymał nagrodę. Jak podkreśla rzecznik PEC, inicjatywa była także sposobem na integrację załogi i zaangażowanie pracowników w realizację największej inwestycji w historii przedsiębiorstwa.
Kolejne elementy kotła jadą do Gliwic
700-tonowy dźwig posłuży również przy montażu kolejnych części kotła wielopaliwowego. Elementy będą dostarczane do Gliwic z zakładów ENITEC w Porębie koło Zawiercia oraz KOTŁOMONTAŻ w Siemianowicach Śląskich.
Kocioł powstaje w oparciu o projekt i technologię Oschatz Power GmbH. W jego realizację zaangażowane jest konsorcjum Oschatz Power GmbH, Mostostal Zabrze GPBP oraz PRUiM SA. Skala przedsięwzięcia jest imponująca: wykorzystano ponad 12,7 km rur, wykonano ponad 30 km spoin, przygotowano 1650 kolan rurowych i 1350 otworów wycinanych technologią CNC.
Co powstanie w Parku Zielonej Energii?
Blok wielopaliwowy będzie jednym z trzech filarów Parku Zielonej Energii. W kogeneracji będzie wytwarzał około 25 MWt ciepła i około 4 MWe energii elektrycznej, wykorzystując odpowiednio przygotowane paliwa alternatywne, w tym frakcje odpadów nienadające się do recyklingu, ale posiadające wartość energetyczną.
Pozostałe elementy inwestycji to farma solarno-termiczna o mocy 13,2 MWt oraz magazyn ciepła o pojemności 12 000 m³, realizowane przez AB Industry S.A. Współpraca tych instalacji ma zwiększyć udział ciepła produkowanego bez spalania węgla.
Według PEC Gliwice docelowo Park Zielonej Energii ma ograniczać zużycie węgla o około 25 tysięcy ton rocznie i zmniejszać emisję dwutlenku węgla o około 50 tysięcy ton rocznie. To istotny krok w transformacji gliwickiego systemu ciepłowniczego.