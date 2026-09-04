Energetyka

Szara strefa na rynku paliw w 2025 r. utrzymała się na poziomie 4 proc.

Szara strefa na polskim rynku paliw ciekłych utrzymała się w ubiegłym roku na poziomie 4 proc., co oznacza brak zmian względem roku 2024 - podał Urząd Regulacji Energetyki (URE) w opracowaniu o polskim rynku paliw płynnych.

Pap

4 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nadal jest problem z nielegalnym obrotem paliwami

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Szara strefa na polskim rynku paliw ciekłych utrzymała się w ubiegłym roku na poziomie 4 proc., co oznacza brak zmian względem roku 2024 - podał Urząd Regulacji Energetyki (URE) w opracowaniu o polskim rynku paliw płynnych.

"Szacunkowa wielkość ťszarej strefyŤ na rynku paliw ciekłych w 2025 r. utrzymała się na poziomie z roku 2024 i wyniosła 4 proc. Nie jest to poziom wysoki, zwłaszcza jeśli porównamy go do szacowanej wielkości tego zjawiska z początku XX wieku, kiedy ťszara strefaŤ w obszarze paliw ciekłych w Polsce wynosiła 20 - 30 proc." - pisze URE.

URE dodaje, że "szara strefa" na poziomie 4 proc. powoduje istotne obniżenie dochodów budżetu państwa. Z samych tylko należności publiczno-prawnych (podatek VAT, podatek akcyzowy, opłata paliwowa) z tytułu konsumpcji oleju napędowego, w Polsce skarb państwa w 2025 r. stracił około 2,5 mld zł.

Ograniczanie nielegalnego obrotu paliwami

W ocenie Urzędu istnieje potencjał do dalszego ograniczania nielegalnego obrotu paliwami. Największe ryzyko regulator dostrzega obecnie w obszarze morskiego importu oleju napędowego, przywozu i produkcji smarów oraz importu gazu płynnego LPG.

Dlatego URE postuluje wprowadzenie zmian legislacyjnych obejmujących m.in. objęcie koncesjonowaniem produkcji olejów smarowych i olejów popirolitycznych, uszczelnienie tranzytu paliw ciekłych, zwiększenie nadzoru nad składami podatkowymi, w których produkowane są paliwa oraz utworzenie systemu rejestracji plastikowych zbiorników paliwowych wykorzystywanych przez odbiorców końcowych.

Powiązane tematy:

paliwa szara strefa ceny paliw

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

1596184260 biogazowniaramboll
Gaz

Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE. Chodzi o wsparcie biometanowni

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy, która ma m.in. wprowadzić wsparcie dla biometanowni większych niż 1 MW, uregulować funkcjonowanie gazociągów do przesyłu biogazu i uprościć inwestycje w farmy wiatrowe.

Paliwo

Benzyna może kosztować 7,99 zł/l. Ceny paliw nie wyhamują

Po powrocie 23-proc. VAT na wybrane paliwa ceny na stacjach wzrosły o ponad złotówkę, a w najbliższych dniach podwyżki będą kontynuowane - prognozuje e-petrol.pl. Benzyna E10 może kosztować 7,83-7,99 zł/l, a diesel 8,79-8,87 zł/l.

Energetyka konwencjonalna

Od października zmiany w zarządzie dużej firmy energetycznej

1 października zmieni się kierownictwo czterech spółek Grupy Dalkia Polska – czytamy w komunikacie. 

Prąd

Kolejna rosyjska prowokacja w Niemczech? Podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen

Podejrzany przedmiot znaleziony niedaleko stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Kolonii. to najprawdopodobniej próba sabotażu. Śledczy dysponują listem z przyznaniem się sprawców do winy. Próbowano umyślnie doprowadzić do zwarcia.