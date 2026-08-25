Szacunkowe wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2026 r.

Według szacunków Grupa TAURON wypracowała w I półroczu 2026 r. następujące wyniki: 3,7 mld zł zysku EBITDA (-12 proc. r/r), 2,3 mld zł zysku operacyjnego (-22 proc. r/r) oraz 1,6 mld zł zysku netto (-24 proc. r/r). Marża EBITDA osiągnęła poziom 21,4 proc. (-3 p.p. r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 17,3 mld zł (brak zmian r/r). Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca br. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,2x.

Zarząd: wyniki zgodne z planem, inwestycje napędzają transformację

– Dowozimy wyniki zgodne z planem, równocześnie znacząco zwiększając skalę inwestycji. Konsekwentnie rozwijamy nie tylko dystrybucję i OZE, ale także nowoczesne jednostki kogeneracyjne oparte na paliwie gazowym. Pozyskane w pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł w ramach aukcji na premię kogeneracyjną, poprzedzone uzyskanym pod koniec 2025 r. wsparciem w wysokości 3,8 mld zł z rynku mocy, napędzają transformację energetyczną Grupy TAURON, jednocześnie zapewniając stabilne dostawy energii i długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonariuszy. Niezmiennie w centrum naszego zainteresowania pozostają Klienci, dla których systematycznie rozwijamy odpowiadającą na ich potrzeby ofertę produktową. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, że w pierwszym półroczu blisko 60 tys. Klientów zdecydowało się na skorzystanie z taryf wielostrefowych, które pozwalają im efektywniej zarządzać kosztem zużycia, a nam wydajniej gospodarować nadwyżkami energii wygenerowanymi przez OZE – mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Czynniki wpływające na spadek wyników

– Wyniki finansowe osiągnięte w I półroczu br., mimo spadku w stosunku do analogicznego okresu 2025 r., oceniamy jako dobre. Niższe poziomy r/r są przede wszystkim konsekwencją zdarzeń, na które Spółka miała ograniczony wpływ, w tym obniżonego poziomu taryfy G, nie pokrywającego w pełni kosztów ponoszonych przez spółki sprzedażowe, obniżenia poziomu WACC, ujemnego rozliczenia konta regulacyjnego w segmencie Dystrybucji oraz dużo niższego poziomu wietrzności rzutującego na wolumen produkcji farm wiatrowych w segmencie OZE. Z drugiej strony jesteśmy zadowoleni z rezultatów osiągniętych przez segment Ciepło, który kontrybuował do wyników Grupy powyżej naszych pierwotnych oczekiwań – podkreśla Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. Finansów.

Segmenty operacyjne Grupy TAURON, tj. Dystrybucja, Wytwarzanie, Sprzedaż i Handel Hurtowy, OZE i Ciepło miały odpowiednio: 64 proc., 13 proc., 7 proc., 7 proc. i 6 proc. udziału w łącznym wyniku EBITDA Grupy.

Inwestycje: 2,4 mld zł, głównie w dystrybucję i OZE

Nakłady inwestycyjne wyniosły 2,4 mld zł (+6 proc. r/r), z czego ponad 80 proc. łącznie w segmentach Dystrybucji – głównie na budowę nowych przyłączy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnej i OZE – przede wszystkim na budowę lądowych farm wiatrowych, fotowoltaicznych i bateryjnych magazynów energii.

Wskaźnik zadłużenia na bezpiecznym poziomie

Kluczowy dla instytucji finansujących wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie i na koniec czerwca 2026 r. zmniejszył się do poziomu 1,2x z 1,5x rok wcześniej.

Przedstawione wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej TAURON za I półrocze 2026 r., którego publikację zaplanowano na 9 września 2026 r.