W pierwszym kwartale 2026 r. europejski rynek stali wszedł w nowy etap regulacji klimatycznych. To początek pełnego wdrożenia unijnego mechanizmu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), który ma chronić lokalnych producentów przed nieuczciwą konkurencją z krajów o niższych standardach emisyjnych. Jak wyglądała w tym czasie sytuacja JSW?

W pierwszym kwartale 2026 r. europejski rynek stali wszedł w nowy etap regulacji klimatycznych. To początek pełnego wdrożenia unijnego mechanizmu CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), który ma chronić lokalnych producentów przed nieuczciwą konkurencją z krajów o niższych standardach emisyjnych. Jak wyglądała w tym czasie sytuacja JSW?

W I kwartale CBAM nie przyniósł jeszcze widocznego wzrostu produkcji stali w UE – jej wolumen pozostał na poziomie poprzedniego kwartału, a w porównaniu z I kw. 2025 r. spadł o 2,6 proc.

- Mechanizm zadziałał jednak wyraźnie na cenach – notowania cen stali płaskiej wzrosły o blisko 10 proc., a prętów o ponad 3 proc. Globalna produkcja stali wzrosła kwartalnie o około 7 proc., ale rok do roku była niższa o 2,3 proc. Na nastroje inwestorów największy wpływ miały wydarzenia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, które zwiększyły niepewność i nieprzewidywalność. Z jednej strony Unia Europejska wprowadziła CBAM i zapowiedziała od lipca zaostrzenie narzędzi ochronnych rynku stali. Europejscy producenci uruchamiają ponownie wielkie piece, co sygnalizuje ostrożny optymizm - mówiła Jolanta Gruszka, zastępca prezesa zarządu ds. handlu JSW podczas konferencji wynikowej spółki za pierwszy kwartał 2026 r.

Z drugiej strony przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie budzi obawy o spadek popytu na stal w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym poprzez wyższą inflację, droższe kredyty oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw. Region odpowiada też za ok. 10 proc. światowej produkcji aluminium i jest istotnym dostawcą tworzyw sztucznych oraz chemikaliów.

Rynek węgla koksowego – duża zmienność

Pierwszy kwartał na rynku węgla koksowego upłynął pod znakiem silnych wahań. Na początku roku cyklon w Australii zakłócił dostawy.

- W odpowiedzi na obawy o potencjalne szkody w kopalniach, szkody na infrastrukturze kolejowej czy portowej i w następstwie ograniczenia podaży notowania cen australijskiego węgla koksowego Premium Low Vol (PLV) spowodowało wzrost cen do 250 dolarów za tonę pod koniec stycznia. Po szybkim odbudowaniu produkcji i infrastruktury, ceny spadły w marcu do około 220 dolarów za tonę, by później ponownie wzrosnąć powyżej 235 dolarów za tonę w związku z wybuchem konfliktu w Iranie i zamknięciem Cieśniny Ormuz – informowała wiceprezes Jolanta Gruszka.

Efektem była znacząca zwyżka notowań kwartalnych: węgiel PLV podrożał średnio o 17,3 proc. kwartał do kwartału i 26,8 proc. rok do roku, a węgiel semi-soft - odpowiednio o niespełna 15 proc. i 24 proc. Ceny amerykańskie rosły w tym czasie w znacznie mniejszym stopniu. Pośredni wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie (wyższe stawki frachtu i ceny paliw) dodatkowo podbił koszty wydobycia.

Nadpodaż koksu z Azji

Rynek koksu nadal boryka się z ciągłą nadpodażą. Indonezja w I kwartale 2026 r. wyeksportowała 2,5 mln ton koksu – o 89 proc. więcej niż rok wcześniej. W Indiach limity importowe zastąpiły cła antydumpingowe, przy czym Polska nie została nimi objęta.

- Cła na koks indonezyjski są jednak znacznie niższe niż na chiński, co w połączeniu ze spadkiem popytu wewnętrznego w Chinach uczyniło koks chiński najtańszym na rynku – podkreślała podczas konferencji wynikowej JSW wiceprezes Jolanta Gruszka.

Relacja notowań chińskiego koksu wielkopiecowego do węgla PLV utrzymywała się na rekordowo niskim poziomie (średnio 0,92 w kwartale). W efekcie średnie ceny koksu chińskiego spadły kwartał do kwartału o 2,4 proc. Na rynku europejskim trend był odwrotny – importowany koks wielkopiecowy zdrożał o 14,8 proc. kwartał do kwartału i 6,6 proc. rok do roku.

Wyniki JSW w kontekście rynku

W I kwartale 2026 r. Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała następujące zmiany:

Cena referencyjna węgla koksowego (średnia 5-miesięczna) wzrosła kwartał do kwartału o niespełna 15 proc. Relacja ceny sprzedaży do odbiorców zewnętrznych do notowań PLV spadła jednak z 97 proc. do 93 proc.

Cena referencyjna koksu wielkopiecowego wzrosła o ok. 7 proc., a relacja średniej ceny sprzedaży wszystkich frakcji do notowań rynkowych wyniosła 105 proc.



Przychody ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych wyniosły 1,161 mld zł i były o 10,6 proc. niższe kwartał do kwartału, głównie z powodu niższych wolumenów. Sprzedaż węgla koksowego utrzymała wolumen na poziomie zbliżonym do IV kw. 2025 przy cenach wyższych o ponad 9 proc. Sprzedaż węgla energetycznego znacząco spadła.

Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych sięgnęły 713 mln zł (spadek o 23 proc. kwartał do kwartału) przy niższym o 15 proc. wolumenie i wyższej o 4,2 proc. średniej cenie.

Dostawy wewnętrzne węgla do koksowni Grupy spadły o 11 proc. – dostosowano je do poziomu produkcji i optymalizacji zapasów.

Na koniec kwartału JSW odnotowała spadek zapasów koksu o 5,5 proc. oraz wzrost zapasów węgla o 28 proc. (głównie koksowego), wynikający z wyższej od planowanej produkcji w marcu. Zapasy węgla energetycznego pozostały na niskim, stabilnym poziomie ok. 80 tys. ton.

Pierwszy kwartał 2026 r. to okres dużej zmienności na rynku węgla koksowego. Ten czas pokazał, jak bardzo rynek stali i koksu jest wrażliwy na regulacje unijne oraz wydarzenia geopolityczne.