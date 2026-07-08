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Swing pod chmurką. Letnie potańcówki wracają do Parku Śląskiego

Przez trzy wakacyjne wieczory Duży Krąg Taneczny w TAURON Parku Śląskim będzie miejscem spotkań i wspólnej zabawy tanecznej. W programie są rytmy ze złotych czasów ery swinga, a każda potańcówka rozpocznie się krótką lekcją tańca.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

8 lipca 2026, 12:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Park Śląski

Potańcówki w Parku Śląskim

fot: Park Śląski

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Przez trzy wakacyjne wieczory Duży Krąg Taneczny w TAURON Parku Śląskim będzie miejscem spotkań i wspólnej zabawy tanecznej. W programie są rytmy ze złotych czasów ery swinga, a każda potańcówka rozpocznie się krótką lekcją tańca.

W potańcówkach w Parku Śląski udział może wziąć każdy – niezależnie od wieku czy poziomu umiejętności tanecznych. Można tańczyć w parze, solo lub po prostu spędzić letni wieczór przy dobrej muzyce. 

Swing i dobra zabawa. Potańcówki pod chmurką w Parku Śląskim

Pierwsza potańcówka odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca o godz. 18.00 na Dużym Kręgu Tanecznym. Wieczór rozpocznie się krótką, otwartą lekcją Charlestona, po rozpocznie się taneczna zabawa. Motywem przewodnim będzie swing, ale nie zabraknie również innych rytmów, przy których dobrze bawią się zarówno miłośnicy tańca w parach, jak i osoby tańczące solo.

– To wydarzenie dla każdego. Nie trzeba znać żadnych kroków ani mieć partnera do tańca. Chcemy stworzyć miejsce, w którym można po prostu przyjść, posłuchać dobrej muzyki, potańczyć i miło spędzić letni wieczór. Od lat na naszych parkietach spotykają się całe rodziny, młodzież, dorośli i seniorzy – właśnie ta różnorodność tworzy wyjątkową atmosferę tych potańcówek – mówi Jarek Rupiewicz ze szkoły tańca Swing City w Katowicach. 

Każde spotkanie rozpocznie się krótką lekcją tańca, która pozwoli uczestnikom poczuć klimat wieczoru i zachęci do wspólnej zabawy. O muzyczną oprawę zadbają zaproszeni DJ-e, a na parkiecie nie zabraknie pokazów i tanecznych animacji. Za część taneczną odpowiada Swing City Katowice – jedyna szkoła w regionie specjalizująca się w tańcach złotej ery swingu.

Kolejne potańcówki obędą się 8 i 29 sierpnia o godz. 18.00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do założenia stylizacji inspirowanych modą retro.

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