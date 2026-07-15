Kraj i Świat

Surowce krytyczne pod lupą ONZ. Polska apeluje o sprawiedliwe zasady gry

Główny Geolog Kraju i wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos uczestniczył w debacie plenarnej wysokiego szczebla ONZ poświęconej surowcom krytycznym – kluczowym dla powodzenia globalnej transformacji energetycznej – informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 lipca 2026, 10:25

Debata ONZ poświęcona surowcom krytycznym

Główny Geolog Kraju i wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos uczestniczył w debacie plenarnej wysokiego szczebla ONZ poświęconej surowcom krytycznym – kluczowym dla powodzenia globalnej transformacji energetycznej – informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak podkreślają w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Polska konsekwentnie opowiada się za stworzeniem sprawiedliwego i efektywnego systemu ich wydobycia, przetwarzania i dystrybucji, który uwzględniałby zarówno interesy państw zasobnych w surowce, jak i krajów je wykorzystujących.

„Polska ma do odegrania ważną rolę w tym procesie”

- Wierzymy, że bilateralna i wielostronna współpraca w zakresie surowców krytycznych pomoże wzmocnić funkcjonowanie rynków, zwiększyć udział państw bogatych w zasoby w łańcuchach dostaw i wzmocnić tworzenie wartości dodanej na poziomie lokalnym. Ze swoim wieloletnim doświadczeniem w obszarze wydobycia i przetwórstwa, a także sprawiedliwej transformacji, Polska ma do odegrania ważną rolę w tym procesie – powiedział wiceminister Krzysztof Galos.

Debata koncentrowała się na wyzwaniach i kierunkach współpracy międzynarodowej w zakresie surowców, w tym na sprawiedliwym podziale dochodów z ich eksploatacji, utrzymaniu wysokich standardów środowiskowych oraz bezpieczeństwie łańcuchów dostaw.

Spotkanie odbyło się na marginesie Forum Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 50 państw, a także zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Amina Mohammed, szef UNDP Alexandre de Croo oraz komisarz UE ds. środowiska Jessika Roswall.

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