Jaką drogę musi pokonać bryła węgla, aby stała się jednym z najważniejszych surowców dla światowego hutnictwa? Odpowiedź na to pytanie poznawali studenci Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas wizyty w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej należącej do JSW Koks.

Jaką drogę musi pokonać bryła węgla, aby stała się jednym z najważniejszych surowców dla światowego hutnictwa? Odpowiedź na to pytanie poznawali studenci Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego podczas wizyty w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej należącej do JSW Koks.

Geologia i koksownictwo funkcjonującymi niezależnie od siebie? Niekoniecznie. Łączy je ścisła zależność i wspólny początek. Wszystko rozpoczyna się głęboko pod ziemią, gdzie przez miliony lat, pod wpływem ogromnego ciśnienia i temperatury, kształtowały się pokłady węgla. Nie każda jednak jego bryła posiada właściwości pozwalające jej stać się częścią dalszego łańcucha przemysłowego.

Rolą geologów jest określenie, dzięki analizie budowy złóż oraz parametrów surowca, czy wydobyty węgiel spełnia wymagania konieczne do produkcji koksu. Ich praca stanowi pierwszy etap drogi prowadzącej do powstania materiału o fundamentalnym znaczeniu dla współczesnej gospodarki.

- Po dostarczeniu do koksowni odpowiednio przygotowana mieszanka węgli trafia do baterii koksowniczych. Tam, w temperaturze przekraczającej 1000°C i bez dostępu tlenu, zachodzi złożona przemiana – koksowanie. W ciągu kilkunastu godzin surowiec zmienia się w koks, czyli materiał charakteryzujący się wysoką zawartością węgla oraz wyjątkową odpornością, wykorzystywany w wielkich piecach podczas produkcji stali - objaśnia w komunikacie JSW Koks. - Ten proces stanowi fundament działalności JSW Koks. Każdego dnia w koksowniach należących do spółki spotykają się efekty milionów lat naturalnych procesów z osiągnięciami współczesnej technologii, doświadczeniem inżynierów i kompetencjami specjalistów. Efektem jest produkt o strategicznym znaczeniu dla europejskiego i światowego hutnictwa.

Podczas wizyty studenci mogli prześledzić pełną drogę powstawania koksu – od przygotowania mieszanki wsadowej, przez funkcjonowanie baterii koksowniczych, aż po odbiór gotowego produktu. Była to możliwość zobaczenia, jak wiedza akademicka znajduje zastosowanie w praktyce i wpływa na działanie nowoczesnego przemysłu.

Droga jednej bryły węgla nie kończy się jednak na terenie koksowni. Powstały z niej koks trafia następnie do hut, gdzie pełni kluczową rolę w procesie wytwarzania stali. Z tego surowca powstają konstrukcje, które każdego dnia kształtują otaczający nas świat – mosty, tory kolejowe, samochody, statki, maszyny, wieżowce, turbiny wiatrowe, stanowi także fundament przemysłu zbrojeniowego. Opowieść, która rozpoczęła się setki metrów pod ziemią około 300 milionów lat temu, znajduje swój finał w elementach wykorzystywanych przez ludzi na całym świecie.