SRK sprzedaje tereny po kopalni Krupiński. To ponad 40 hektarów
Spółka Restrukturyzacji Kopalń oferuje potencjalnym inwestorom teren po byłej KWK Krupiński. Zachęca m. in. połączeniem z siecią kolejową.
fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń FB
SRK oferuje potencjalnym inwestorom tereny w Suszcu i Żorach.
fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń FB
Spółka Restrukturyzacji Kopalń oferuje potencjalnym inwestorom teren po byłej KWK Krupiński. Zachęca m. in. połączeniem z siecią kolejową.
SRK wystawiła na sprzedaż tereny w Suszcu i w Żorach. To 124 graniczące ze sobą działki, w sumie ponad 40 hektarów terenu. Jak podaje Spółka w komunikacje, głównym atutem tego terenu jest bocznica kolejowa zapewniająca połączenie z siecią PKP PLK relacji Rybnik-Pszczyna.
Przyszłego inwestora ma zachęcać elastyczny plan zagospodarowania dla tego terenu. Dzięki temu, może on zostać przeznaczony na potrzeby produkcji, usług, zabudowy mieszkaniowej, magazynów czy infrastruktury technicznej.
- To wraz z imponującą powierzchnią nieruchomości sprawia, że potencjalny inwestor zyskuje przestrzeń, którą może realnie dopasować do swoich potrzeb i skali biznesu – pisze w komunikacie SRK.
Cenę wywoławczą dla tego terenu ustalono na 39 674 000 zł. Przetarg kończy się 30 lipca o godz.10.