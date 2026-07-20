Górnictwo

SRK sprzedaje tereny po kopalni Krupiński. To ponad 40 hektarów

Spółka Restrukturyzacji Kopalń oferuje potencjalnym inwestorom teren po byłej KWK Krupiński. Zachęca m. in. połączeniem z siecią kolejową. 

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Opracował: Robert Passia

20 lipca 2026, 18:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń FB

SRK oferuje potencjalnym inwestorom tereny w Suszcu i Żorach.

fot: Spółka Restrukturyzacji Kopalń FB

Spółka Restrukturyzacji Kopalń oferuje potencjalnym inwestorom teren po byłej KWK Krupiński. Zachęca m. in. połączeniem z siecią kolejową. 

SRK wystawiła na sprzedaż tereny w Suszcu i w Żorach. To 124 graniczące ze sobą działki, w sumie ponad 40 hektarów terenu. Jak podaje Spółka w komunikacje, głównym atutem tego terenu jest bocznica kolejowa zapewniająca połączenie z siecią PKP PLK relacji Rybnik-Pszczyna.

Przyszłego inwestora ma zachęcać elastyczny plan zagospodarowania dla tego terenu. Dzięki temu, może on zostać przeznaczony na potrzeby produkcji, usług, zabudowy mieszkaniowej, magazynów czy infrastruktury technicznej.

- To wraz z imponującą powierzchnią nieruchomości sprawia, że potencjalny inwestor zyskuje przestrzeń, którą może realnie dopasować do swoich potrzeb i skali biznesu – pisze w komunikacie SRK.

Cenę wywoławczą dla tego terenu ustalono na 39 674 000 zł. Przetarg kończy się 30 lipca o godz.10.

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