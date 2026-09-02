SRK sprawdzi grunt na terenie cmentarza w Trzebini

Na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini rozpoczęły się kontrolne badania gruntu – informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini rozpoczęły się kontrolne badania gruntu – informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zleciła badania w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców i radnych Trzebini. Celem jest to, by zweryfikować skuteczność zakończonych w 2024 roku prac uzdatniających.

Jak informuje SRK, badania mają charakter wyłącznie prewencyjny i nie są związane z zaobserwowanymi zmianami gruntu.

W tym tygodniu trwają prace terenowe przy zastosowaniu nieinwazyjnej metody profilowania elektrooporowego ERT. Oznacza to, że pomiary są wykonywane powierzchniowo, bez ingerencji w grunt – podaje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Po zakończeniu badań ma powstać raport z opracowaniem wyników. Jak informuje SRK, dokumentacja będzie gotowa w pierwszej połowie listopada.