Górnictwo

SRK sprawdzi grunt na terenie cmentarza w Trzebini

Na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini rozpoczęły się kontrolne badania gruntu – informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

2 września 2026, 15:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK

Badania na cmentarzu w Trzebini.

fot: SRK

Na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini rozpoczęły się kontrolne badania gruntu – informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zleciła badania w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców i radnych Trzebini. Celem jest to, by zweryfikować skuteczność zakończonych w 2024 roku prac uzdatniających. 

Jak informuje SRK, badania mają charakter wyłącznie prewencyjny i nie są związane z zaobserwowanymi zmianami gruntu. 

W tym tygodniu trwają prace terenowe przy zastosowaniu nieinwazyjnej metody profilowania elektrooporowego ERT. Oznacza to, że pomiary są wykonywane powierzchniowo, bez ingerencji w grunt – podaje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 

Po zakończeniu badań ma powstać raport z opracowaniem wyników. Jak informuje SRK, dokumentacja będzie gotowa w pierwszej połowie listopada. 

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