SRK inwestuje w bezpieczeństwo. Ponad 70 osób na szkoleniu #wGotowości

Wiedza, przygotowanie i szybka reakcja mogą zdecydować o bezpieczeństwie w sytuacji zagrożenia. Ponad 70 pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wzięło udział w szkoleniu #wGotowości, podczas którego poznali zasady alarmowania, przygotowania do ewakuacji oraz ochrony przed dezinformacją.

Wiedza, przygotowanie i szybka reakcja mogą zdecydować o bezpieczeństwie w sytuacji zagrożenia. Ponad 70 pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wzięło udział w szkoleniu #wGotowości, podczas którego poznali zasady alarmowania, przygotowania do ewakuacji oraz ochrony przed dezinformacją.

Szkolenie poprowadził Sebastian Kończyk z 132. Batalionu Lekkiej Piechoty z Częstochowy. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jak rozpoznać sygnały alarmowe, przygotować domowy plan ewakuacji oraz zbudować plecak ewakuacyjny pozwalający funkcjonować przez 72 godziny.

Bezpieczeństwo jako priorytet

– W sytuacji kryzysowej liczą się wiedza i szybka reakcja. Dlatego tak ważne jest zdobycie konkretnych umiejętności. Cieszę się, że nasi pracownicy postanowili uczestniczyć w tym szkoleniu. To pokazuje, że traktują kwestie bezpieczeństwa poważnie i chcą być dobrze przygotowani na niespodziewane sytuacje i mieć świadomość – powiedział Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Organizatorzy podkreślali, że gotowość kryzysowa nie dotyczy wyłącznie służb mundurowych. Równie istotne są przygotowanie mieszkańców, znajomość podstawowych procedur oraz umiejętność spokojnego działania w pierwszych godzinach i dniach po wystąpieniu zagrożenia.

Plecak na 72 godziny

Najwięcej uwagi podczas zajęć poświęcono wyposażeniu plecaka ewakuacyjnego. Powinien on umożliwić samodzielne funkcjonowanie przez co najmniej trzy doby — na wypadek konieczności szybkiego opuszczenia domu, długotrwałej awarii infrastruktury, powodzi lub innego nagłego zdarzenia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi każdy domownik powinien mieć własny plecak, dostosowany do wieku, stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb. W zestawie warto umieścić m.in. dokumenty i gotówkę w drobnych nominałach, radio oraz latarkę na baterie, wodę i żywność o długim terminie przydatności, odzież na zmianę, apteczkę, środki higieny, powerbank oraz mapę i kompas.

Ważne jest również, aby plecak przechowywać w łatwo dostępnym miejscu i regularnie kontrolować terminy ważności wody, żywności oraz leków. Do plecaka warto dołączyć kartę z danymi kontaktowymi, a rodzinie ustalić wcześniej miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia.

Uczestnicy szkolenia mogli także zobaczyć, co wchodzi w skład indywidualnej racji żywnościowej i na jak długo może wystarczyć w sytuacji kryzysowej.

Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo

Istotną częścią zajęć były cyberbezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie dezinformacji. Pracownicy SRK poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu, sposoby rozpoznawania prób oszustwa i metody weryfikowania napływających informacji.

W czasie kryzysu szczególne znaczenie ma dostęp do rzetelnych komunikatów. Umiejętność odróżniania faktów od fałszywych doniesień pozwala uniknąć paniki, podejmować świadome decyzje i skuteczniej dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.