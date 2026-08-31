Kraj i Świat

Sprawdzą, na których śląskich drogach jest najgłośniej. Powstaną mapy hałasu

Jest przetarg na sporządzenie strategicznych map hałasu na terenie województwa śląskiego – ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

31 sierpnia 2026, 12:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Maciej Dorosiński

Powstaną mapy hałasu dla dróg woj. śląskiego.

fot: ARC/Maciej Dorosiński

Jest przetarg na sporządzenie strategicznych map hałasu na terenie województwa śląskiego – ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o wykonanie strategicznych map hałasu dla prawie 760 km dróg krajowych na terenie województwa śląskiego. Dokument pozwoli sprawdzić poziom hałasu wokół najbardziej uczęszczanych dróg (ponad 3 miliony aut rocznie) oraz wskazać miejsca, w których normy hałasu są przekroczone. 

Jak informuje GDDKiA, strategiczne mapy hałasu to jedno z najważniejszych narzędzi, które pozwalają ocenić wpływ transportu drogowego na otoczenie. 

Opracowanie umożliwi określenie liczby mieszkańców oraz obiektów wrażliwych, takich jak szkoły czy placówki ochrony zdrowia, znajdujących się w zasięgu oddziaływania hałasu drogowego. Wyniki będą również stanowiły podstawę do przygotowania programów ochrony środowiska przed hałasem oraz planowania przyszłych działań ograniczających jego negatywne oddziaływanie – informuje GDDKiA. 

Wyniki opracowania zostaną przekazane m. in. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Marszałkowi Województwa Śląskiego, a następnie udostępnione mieszkańcom regionu. GDDKiA czeka na oferty w przetargu do 25 września. Wykonawca będzie miał 130 dni od podpisania umowy na przygotowanie strategicznych map hałasu. 

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