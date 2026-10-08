Sprawa nagród w górniczej spółce. Związki stoją na swoim

Organizacje związkowe działające w KGHM Polska Miedź przedstawiły prezesowi zarządu KGHM wspólne stanowisko w sprawie najważniejszych postulatów strony społecznej, w tym wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 6500 zł brutto. 6 października przesłały kolejne pismo.

Organizacje związkowe działające w KGHM Polska Miedź przedstawiły prezesowi zarządu KGHM wspólne stanowisko w sprawie najważniejszych postulatów strony społecznej, w tym wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 6500 zł brutto. 6 października przesłały kolejne pismo.

Przypomnijmy. Pod koniec sierpnia strona związkowa z KGHM wystąpiła z wnioskiem o wypłatę dodatkowej, jednorazowej nagrody finansowej w wysokości 6500 zł brutto dla wszystkich pracowników spółki. Argumentowały to bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi i finansowymi KGHM Polska Miedź, zaproponowały nawet termin wypłaty - do 15 października 2026 r.

Zarząd odpowiedział, że nie przewiduje wypłaty takiej nagrody.

W piśmie z 15 września można było przeczytać. „Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki, realizowanych planów inwestycyjnych oraz zobowiązań budżetowych zarząd nie znajduje obecnie podstaw do uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Zarząd docenia zaangażowanie i wkład pracowników za osiągane przez spółkę wyniki. Należy jednak pamiętać, że polityka wynagradzania i przyznawania świadczeń dodatkowych musi uwzględniać długoterminową stabilność finansową przedsiębiorstwa oraz konieczność zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami pracowników a możliwościami ekonomicznymi spółki. W związku z powyższym zarząd nie przewiduje wypłaty wnioskowanej jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników KGHM Polska Miedź” – odpowiedział w piśmie zarząd.

Związkowcy szybko zareagowali na odpowiedź zarządu. W kolejnym piśmie, z końca września, podtrzymali swoje stanowisko domagając się nagrody.

Warto przypomnieć, że 30 lipca pracownicy KGHM otrzymali rekordową zaliczkę na poczet dodatkowej nagrody rocznej. Zarząd zdecydował wówczas o wypłacie 15,5 proc. wynagrodzenia za pierwsze półrocze 2026 roku, pracownicy otrzymali dodatkowo 109 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia.

Pełna nagroda za 2026 rok spodziewana ma być w czerwcu 2027 roku. Wszystko zależy jednak od osiągniętego przez KGHM zysku.

Jest październik. I kolejne pismo

Tymczasem 6 października organizacje związkowe przedstawiły prezesowi zarządu KGHM Polska Miedź wspólne stanowisko w sprawie najważniejszych postulatów strony społecznej, w tym wypłaty jednorazowej nagrody w wysokości 6500 zł brutto oraz dalszych rozmów dotyczących zmian do ZUZP.

„Zgodnie z ustaleniami strony związkowej ZUZP podjętymi w dniu 24.09.2026 r. w dalszym ciągu podtrzymujemy wcześniejszy wniosek w sprawie wypłaty jednorazowej dodatkowej nagrody w wysokości 6500 zł brutto dla każdego pracownika KGHM Polska Miedź jako wyrazu uznania za wyniki produkcyjne osiągnięte przez pracowników w roku jubileuszu 65-lecia KGHM” – napisały w piśmie związki.

Związkowcy napisali dalej: „Jednocześnie wnosimy, zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia, o wyznaczenie spotkania z panem prezesem dotyczącego strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Oczekujemy przedstawienia przez zarząd kierunków rozwoju całej Grupy, planowanych działań oraz ich wpływu na przyszłość GK KGHM i jej pracowników”

Wielomiliardowe inwestycje spółki

W I półroczu 2026 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie blisko 5,6 mld zł, utrzymując wysoki poziom przychodów z umów z klientami oraz blisko 90% wzrost zysku operacyjnego EBITDA.

W lipcu 2026 roku Grupa KGHM ogłosiła Strategię 2055+, wyznaczającą kierunki rozwoju spółki na kolejne dziesięciolecia. Dokument zakłada realizację największego w historii Grupy programu inwestycyjnego, obejmującego rozwój bazy zasobowej, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz projekty wspierające bezpieczeństwo energetyczne i efektywność operacyjną.

Priorytetem KGHM jest budowa silnego zaplecza operacyjnego, które gwarantuje ciągłość produkcji oraz stabilność dostaw. Dlatego integralną częścią Strategii 2055+ jest wieloletni plan inwestycyjny o wartości ponad 32 mld zł w latach 2026–2030. Około 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na projekty realizowane w kraju, obejmujące rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut oraz inwestycje w energetykę i innowacje. Natomiast pozostała część dotyczy rozwoju kluczowych aktywów zagranicznych, w tym projektów w Chile, USA i Kanadzie.