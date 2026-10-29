Górnictwo

Spotkanie o bezpieczeństwie pracy w podziemnych zakładach górniczych

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się okresowe spotkanie z kierownictwem wybranych podmiotów gospodarczych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Katowicach. Wydarzenie miało miejsce 28 października.

Monika Krezel

Monika Krężel

29 października 2026, 11:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Kolejny raz dyskutowano o bezpieczeństwie pracy w podziemnych zakładach górniczych

fot: PGG

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się okresowe spotkanie z kierownictwem wybranych podmiotów gospodarczych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Katowicach. Wydarzenie miało miejsce 28 października.

W trakcie obrad przeanalizowano aktualny stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz omówiono przyczyny i okoliczności wypadków, którym ulegli pracownicy podmiotów zewnętrznych zatrudnionych w ruchu tych zakładów. Przedstawiono również wnioski wynikające z zakończonych badań przyczyn i okoliczności tych zdarzeń - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Poza tym uczestnicy spotkania zapoznali się z wybranymi przepisami dotyczącymi prowadzenia prac w ruchu zakładu górniczego przez podmioty gospodarcze oraz omówili zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w zakresie nowych kompetencji prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Spotkanie stanowiło element działań prewencyjnych, mających na celu stałe podnoszenie standardów BHP oraz realizowanych m.in. w ramach współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego a przedsiębiorcami świadczącymi usługi w branży wydobywczej - podkreśla WUG.

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