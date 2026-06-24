Górnictwo

Spotkanie na temat eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice

W KWK Sośnica w Gliwicach odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

24 czerwca 2026, 07:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele KWK Sośnica

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W KWK Sośnica w Gliwicach odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Gierałtowice.

Dyrektorzy kopalń nalężących do JSW oraz PGG przedstawili sprawozdania dotyczące przebiegu eksploatacji górniczej w IV kwartale 2025 r. oraz I kwartale 2026 r., a także eksploatacji projektowanej na okres lI i IlI kwartału 2026 r. Ponadto omówili oddziaływanie wydobycia na powierzchnię terenu oraz zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - podaje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Przedstawiciel SRK  poinformował natomiast o aktualnym stanie likwidacji KWK Makoszowy, w tym o realizacji naprawy szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice. Z kolei informacja wójta gminy Gierałtowice dotyczyła szkód górniczych, które wystąpiły w IV kwartale 2025 r. i I kwartale 2026 r., oraz naprawy szkód spowodowanych działalnością górniczą kopalń Budryk, Knurów-Szczygłowice oraz Sośnica.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Gminy Gierałtowice, Rady Gminy Gierałtowice, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Sośnica oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Spotkanie miało miejsce 18 czerwca.

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