Spółki Węglokoksu z kodami systemu kodyfikacyjnego NATO

Sześć spółek grupy Węglokoksu, m.in. Huta Częstochowa, Huta Łabędy czy Walcownia Blach Batory, ma już kody NCAGE, identyfikujące je w systemie kodyfikacyjnym NATO. To element przygotowań koncernu do pozyskiwania zamówień na potrzeby wojska i rozwijania współpracy z przemysłem obronnym.

Sześć spółek grupy Węglokoksu, m.in. Huta Częstochowa, Huta Łabędy czy Walcownia Blach Batory, ma już kody NCAGE, identyfikujące je w systemie kodyfikacyjnym NATO. To element przygotowań koncernu do pozyskiwania zamówień na potrzeby wojska i rozwijania współpracy z przemysłem obronnym.

Kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code) to unikalny, pięcioznakowy identyfikator, nadawany w Polsce przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Pozwala identyfikować przedsiębiorstwo w bazach wykorzystywanych w systemie zaopatrzenia NATO.

Jak poinformował PAP rzecznik Węglokoksu, kody NCAGE mają już: Huta Pokój SA, Huta Łabędy, ZEM Łabędy, Walcownia Blach Batory, Huta Częstochowa oraz InterBalt. W spółkach tych zakończono procedury nadania kodów lub aktualizacji danych. Według Weglokoksu kolejne spółki jego grupy, wśród nich Port Północny, starają się uzyskanie kodu, który w praktyce ułatwia wojskowym zamawiającym i wykonawcom kontraktów obronnych identyfikację spółek jako potencjalnych dostawców i partnerów. Posiadanie NCAGE spełnia też jeden z warunków udziału w przetargach, w których jest on wymagany.

Sam kod nie zastępuje jednak wymaganych koncesji i certyfikatów - udział w konkretnym postępowaniu zależy od spełnienia wymagań zamawiającego. Spółki hutnicze Węglokoksu wykorzystują swoje kompetencje w produkcji dla sektora obronnego. Walcownia Blach Batory ma wieloletnie doświadczenie w produkcji na potrzeby armii, potwierdzone certyfikatami i koncesjami. Huta Częstochowa produkuje blachy grube dla przemysłu obronnego (a także dla innych wymagających sektorów, w tym offshore).

Kody NCAGE uzupełniają formalne przygotowanie obu zakładów do rozwijania współpracy z odbiorcami wojskowymi i firmami realizującymi kontrakty obronne. Do grupy Węglokoksu należą hutnicze spółki: Huta Częstochowa (wespół z AMW), Huta Łabędy w Gliwicach, Walcownia Blach Grubych Batory w Chorzowie oraz Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje. Węglokoks jest też właścicielem 16,55 proc. akcji Huty Pokój SA. Koncern działa także na mniejszą skalę w segmencie logistycznym (m.in. Inter Balt) i energetycznym (Węglokoks Energia).

Węglokoks wdraża m.in. program inwestycyjny segmentu stalowego. Wpisuje się on w przyjętą wiosną br. strategię koncernu do 2030 r., zgodnie z którą przy łącznie ponad 2,3 mld zł nakładów koncern ma koncentrować działalność na biznesie stalowym i logistyce. Węgiel, historycznie główny obszar eksportowej działalności firmy, ma być zastępowany innymi towarami i usługami. Rozwój segmentu stalowego ma opierać się na uporządkowaniu i wzmocnieniu portfela aktywów hutniczych poprzez inwestycje oraz na budowie łańcucha wartości - od przetwarzania złomu i produkcji półwyrobów stalowych, po dalsze przetwórstwo i wykorzystanie w produkcji konstrukcji stalowych. Szczególną rolę nadano Hucie Częstochowa, która ma pełnić funkcję strategicznego aktywa segmentu stalowego i centrum produkcji półwyrobów.