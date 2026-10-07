- Jesteśmy w bardzo wrażliwym momencie naszej historii. Wiemy, jaka jest rzeczywistość geopolityczna, wiemy, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Dzieje się regularna i eskalująca się wojna na wschodzie, w Ukrainie. Rosja dosyć jednoznacznie deklaruje swoje imperialne ambicje. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z coraz częstszymi atakami na infrastrukturę, z dywersją, z cyberatakami, z dezinformacją - powiedział szef MAP Wojciech Balczun podczas środowej uroczystości.

Podkreślił też krytyczną rolę infrastruktury energetycznej w tej sytuacji. Podobną myśl wyraził minister energii Miłosz Motyka.

- Energetyka jest na froncie obrony naszego bezpieczeństwa, bo dzisiaj ten rozległy front (...) ma wpływ na to, czy w Polsce gospodarka będzie się rozwijała, czy możemy żyć bezpiecznie, czy nasze codzienne życie nie zostanie zachwiane - podkreślił. - To nie jest parę kartek papieru podpisanych przez przedstawicieli grup energetycznych, tylko to jest bardzo silne zobowiązanie do jeszcze lepszej koordynacji procesów związanych z zabezpieczeniem państwa i całej gospodarki - dodał Motyka.

Jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami Balczun, dokładny charakter współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia nie został jeszcze wypracowany.

- Zajmują się tym ludzie, którzy są wybitnymi ekspertami od kwestii wrażliwych, więc oni mają swoje wewnętrzne procedury i tryby działania. Ważne, że jest to też wszystko pod patronatem polskich służb - podkreślił minister aktywów państwowych. Zapowiedział, że porozumienie ma charakter otwarty, więc będą mogły do niego przystąpić także inne spółki.