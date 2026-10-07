Energetyka

Spółki energetyczne i KGHM mają porozumienie o wymianie informacji dotyczące ochrony infrastruktury

Orlen, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź podpisały w środę porozumienie dotyczące utworzenia mechanizmu wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. 

Pap

7 października 2026, 16:25
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KGHM

Porozumienie podpisała też spółka KGHM

fot: KGHM

Orlen, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź podpisały w środę porozumienie dotyczące utworzenia mechanizmu wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. 

- Jesteśmy w bardzo wrażliwym momencie naszej historii. Wiemy, jaka jest rzeczywistość geopolityczna, wiemy, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Dzieje się regularna i eskalująca się wojna na wschodzie, w Ukrainie. Rosja dosyć jednoznacznie deklaruje swoje imperialne ambicje. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z coraz częstszymi atakami na infrastrukturę, z dywersją, z cyberatakami, z dezinformacją - powiedział szef MAP Wojciech Balczun podczas środowej uroczystości.

 Podkreślił też krytyczną rolę infrastruktury energetycznej w tej sytuacji. Podobną myśl wyraził minister energii Miłosz Motyka.

 - Energetyka jest na froncie obrony naszego bezpieczeństwa, bo dzisiaj ten rozległy front (...) ma wpływ na to, czy w Polsce gospodarka będzie się rozwijała, czy możemy żyć bezpiecznie, czy nasze codzienne życie nie zostanie zachwiane - podkreślił. - To nie jest parę kartek papieru podpisanych przez przedstawicieli grup energetycznych, tylko to jest bardzo silne zobowiązanie do jeszcze lepszej koordynacji procesów związanych z zabezpieczeniem państwa i całej gospodarki - dodał Motyka. 

Jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami Balczun, dokładny charakter współpracy pomiędzy sygnatariuszami porozumienia nie został jeszcze wypracowany. 

- Zajmują się tym ludzie, którzy są wybitnymi ekspertami od kwestii wrażliwych, więc oni mają swoje wewnętrzne procedury i tryby działania. Ważne, że jest to też wszystko pod patronatem polskich służb - podkreślił minister aktywów państwowych. Zapowiedział, że porozumienie ma charakter otwarty, więc będą mogły do niego przystąpić także inne spółki.

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