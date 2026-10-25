Spółka zwiększa produkcję węgla i jego dostawy
Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.
fot: ARC/Bartłomiej Szopa
Zwiększone dostawy pozwoliły spółce CIL na zredukowanie zapasów węgla składowanych przy kopalniach o około 63 mln ton w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br.
fot: ARC/Bartłomiej Szopa
Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię, spółka Coal India Limited (CIL) zwiększyła we wrześniu br. dostawy węgla o 12,5 proc. – do poziomu 61,20 mln ton, w porównaniu z 54,40 mln ton w analogicznym miesiącu 2025 r. Dostawy dla sektora energetycznego również odnotowały znaczący wzrost, zwiększając się o 10,63 proc. – z 44,20 mln ton w ub.r. do 48,90 mln ton we wrześniu br.
Dostawy węgla dla sektora nieobjętego regulacjami także wykazały silną dynamikę wzrostu – aż o 19,41 proc.
We wrześniu br. wydobycie węgla przez CIL wzrosło o 9,18 proc., osiągając 53,50 mln ton wobec 49 mln ton rok wcześniej.
W ujęciu kwartalnym, w drugim kwartale, spółka CIL odnotowała wyraźny wzrost dostaw węgla – do poziomu 186,04 mln ton, co oznacza wzrost o 12,04 proc. w stosunku do drugiego kwartału poprzedniego roku. Jeśli chodzi o sektor energetyczny, w drugim kwartale odnotowano wzrost dostaw o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spółka dostarczyła do tego sektora 148,20 mln ton węgla, wobec 133,50 mln ton w drugim kwartale ubiegłego roku.
Wydobycie węgla w drugim kwartale wzrosło o 3,81 proc. osiągając 151,37 mln ton, w porównaniu ze 145,82 mln ton w drugim kwartale 2025 r.
Zwiększone dostawy pozwoliły spółce CIL na zredukowanie zapasów węgla składowanych przy kopalniach o około 63 mln ton w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br.
Dzięki utrzymaniu tempa działań operacyjnych, widocznemu zarówno we wrześniu, jak i w całym drugim kwartale br. spółka CIL – jak podkreślono - jest dobrze przygotowana do realizacji wyznaczonych celów w zakresie wydobycia i dostaw węgla, a także do dalszego, trwałego wspierania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wraz z zakończeniem pory monsunowej oczekuje się dalszego wzrostu wydobycia węgla, a także zwiększenia jego dostaw.
Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.