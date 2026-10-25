Spółka zwiększa produkcję węgla i jego dostawy

Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.

Zwiększone dostawy pozwoliły spółce CIL na zredukowanie zapasów węgla składowanych przy kopalniach o około 63 mln ton w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br.

Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię, spółka Coal India Limited (CIL) zwiększyła we wrześniu br. dostawy węgla o 12,5 proc. – do poziomu 61,20 mln ton, w porównaniu z 54,40 mln ton w analogicznym miesiącu 2025 r. Dostawy dla sektora energetycznego również odnotowały znaczący wzrost, zwiększając się o 10,63 proc. – z 44,20 mln ton w ub.r. do 48,90 mln ton we wrześniu br.

Dostawy węgla dla sektora nieobjętego regulacjami także wykazały silną dynamikę wzrostu – aż o 19,41 proc.

We wrześniu br. wydobycie węgla przez CIL wzrosło o 9,18 proc., osiągając 53,50 mln ton wobec 49 mln ton rok wcześniej.

W ujęciu kwartalnym, w drugim kwartale, spółka CIL odnotowała wyraźny wzrost dostaw węgla – do poziomu 186,04 mln ton, co oznacza wzrost o 12,04 proc. w stosunku do drugiego kwartału poprzedniego roku. Jeśli chodzi o sektor energetyczny, w drugim kwartale odnotowano wzrost dostaw o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spółka dostarczyła do tego sektora 148,20 mln ton węgla, wobec 133,50 mln ton w drugim kwartale ubiegłego roku.

Wydobycie węgla w drugim kwartale wzrosło o 3,81 proc. osiągając 151,37 mln ton, w porównaniu ze 145,82 mln ton w drugim kwartale 2025 r.

Zwiększone dostawy pozwoliły spółce CIL na zredukowanie zapasów węgla składowanych przy kopalniach o około 63 mln ton w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br.

Dzięki utrzymaniu tempa działań operacyjnych, widocznemu zarówno we wrześniu, jak i w całym drugim kwartale br. spółka CIL – jak podkreślono - jest dobrze przygotowana do realizacji wyznaczonych celów w zakresie wydobycia i dostaw węgla, a także do dalszego, trwałego wspierania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wraz z zakończeniem pory monsunowej oczekuje się dalszego wzrostu wydobycia węgla, a także zwiększenia jego dostaw.

Na bieżący rok spółce CIL wyznaczono cel wydobycia węgla na poziomie 815 mln ton oraz cel dostaw na poziomie 850 mln ton surowca.