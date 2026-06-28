Spółka węglowa podsumowała rok i ogłosiła kolejne projekty

W ubiegłym roku spółka węglowa OKD realizowała sprzedaż po cenach niższych niż w latach ubiegłych, co spowodowało, że średnia cena sprzedaży jednej tony węgla była niższa od kosztów wydobycia - przyznał zarząd.

W ubiegłym roku spółka węglowa OKD realizowała sprzedaż po cenach niższych niż w latach ubiegłych, co spowodowało, że średnia cena sprzedaży jednej tony węgla była niższa od kosztów wydobycia - przyznał zarząd.

Miniony rok był ostatnim pełnym rokiem wydobycia węgla kamiennego dla czeskiej spółki węglowej OKD i całych Czech. Firma dostarczyła klientom 1,49 mln ton węgla i osiągnęła sprzedaż w wysokości 6 mld koron. Wygenerowała zysk netto w wysokości 7 mln koron i nie odnotowała żadnych ofiar śmiertelnych. W br. główną działalnością OKD będzie sprzedaż węgla. Inwestycje w nowe projekty w sektorze energetycznym i deweloperskim przekroczą 600 mln koron.

- Rynek węgla, podobnie jak w roku poprzednim, charakteryzował się niskimi cenami i spadającym popytem. Nasza sprzedaż spadła rok do roku z 1,8 mln ton do 1,4 mln ton węgla. Dzięki znacznym oszczędnościom, wynikającym między innymi z faktu, że nie prowadziliśmy już szeregu działań operacyjnych w związku z planowanym zakończeniem wydobycia, udało nam się osiągnąć pozytywny wynik ekonomiczny – powiedział Jiří Bubík, dyrektor finansowy OKD.

Sprzedaży węgla towarzyszyło pogorszenie sytuacji na światowym rynku stali i w całym przemyśle europejskim. Niższy popyt na stal i koks oznaczał również niższy popyt na węgiel koksowy. Region Europy Środkowej charakteryzował się również bardzo niskim popytem na węgiel energetyczny, głównie ze względu na ciepłe miesiące zimowe i stale rosnącą produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Łącznie OKD sprzedało 1,49 mln ton węgla w 2025 r., osiągając sprzedaż na poziomie 6 mld koron. W 2025 r. spółka zakończyła jedną ze swoich kluczowych działalności górniczych, czyli wydobycie, a także wyposażanie przodków w technologie górnicze.

- W ubiegłym roku OKD realizowała sprzedaż po cenach niższych niż w latach ubiegłych, co spowodowało, że średnia cena sprzedaży jednej tony węgla była niższa od naszych kosztów wydobycia - dodał Jiří Bubík.

Pod względem wyników w dziedzinie bezpieczeństwa pracy miniony był wyjątkowy. Podobnie jak w 2024 r. nie zanotowano żadnych wypadków śmiertelnych. Łączna liczba zarejestrowanych wypadków spadła rok do roku ze 187 do 145, a liczba zarejestrowanych wypadków zmniejszyła się o 22, do 72. W ciągu roku zarejestrowano 30 wstrząsów geomechanicznych o energii 10 do 5 J i wyższej.

- Ten wynik jest tym bardziej znaczący, że został osiągnięty w wymagających warunkach geologicznych i operacyjnych końcowej fazy wydobycia. W ciągu roku system czujników w kopalni wielokrotnie wykrywał podwyższone stężenia gazów kopalnianych, które udało się skutecznie ustabilizować poprzez wzmocnienie już stosowanych środków zapobiegawczych. Dzięki temu nie wystąpiły żadne nadzwyczajne zdarzenia związane z gazami kopalnianymi ani samozapłonem węgla - wyjaśnił David Hájek, dyrektor ds. restrukturyzacji zakładu górniczego.

OKD zakończyła eksploatację głębokiego wydobycia węgla z długoterminowym planem, tj. 31 stycznia 2026 r., po wydobyciu wszystkich zasobów, które były technicznie, ekonomicznie, prawnie i ekologicznie możliwe do wydobycia.

- Powodami zakończenia wydobycia były spodziewana nieopłacalność ekonomiczna wynikająca z rosnących kosztów i niskich cen surowca, brak krajowych odbiorców węgla energetycznego i koksowego, brak zasobów ludzkich oraz ograniczony zakres wydobycia w ramach wydanych pozwoleń. Chodzi o ochronę środowiska, umowy z Rzeczpospolitą Polską oraz rozwiązywanie konfliktów interesów z właścicielami nieruchomości, pod którymi prowadzona była eksploatacja - powiedział dyrektor ds. likwidacji.

Po zakończeniu wydobycia węgla w kopalni ČSM rozpoczęła się pełna likwidacja techniczna. OKD utworzyła na ten cel rezerwę w wysokości 3,3 mld moron, a jej zakończenie planowane jest na przełom 2028 i 2029 r. Jednocześnie OKD uruchomiła inne obszary działalności w obszarze energetyki i rozwoju.

- Zatwierdzony plan na ten rok obejmuje pokrycie kosztów likwidacji technicznej oraz odpraw dla odchodzących pracowników w wysokości ponad 2 miliardów koron. Podstawową działalnością spółki będzie również sprzedaż mieszanek węglowych w planowanym wolumenie przekraczającym 800 tys. ton. Planujemy ponadto zainwestować ponad 600 mln koron w projekty rozwojowe w sektorze energetycznym i w sektorze nieruchomości - wyjaśnił Martin Džanaj, nowy prezes zarządu OKD.

Do projektów OKD należą: instalacja jednostki kogeneracyjnej, która będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną z gazu węglowego, budowa magazynu akumulatorowego do magazynowania tej energii oraz piroliza mułu węglowego w celu utylizacji materiałów powstających podczas przeróbki węgla i wytwarzania produktów energetycznych. Spółka planuje również budowę i wynajem centrum danych o dużej wydajności, kompleksu przemysłowego oraz apartamentów na wynajem.