PKP Cargo złożyło wniosek do sędziego-komisarza o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej wersji propozycji układowych do 15 września br. - podała spółka w poniedziałek w komunikacie. Propozycje te miały zostać złożone do 31 sierpnia br.

PKP Cargo złożyło wniosek do sędziego-komisarza o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej wersji propozycji układowych do 15 września br. - podała spółka w poniedziałek w komunikacie. Propozycje te miały zostać złożone do 31 sierpnia br.

Spółka przekazała, że w uzasadnieniu wskazała na trwające prace i uzgodnienia zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji układowych, w tym uwzględniające wyniki prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz analiz dotyczących ewentualnych ich modyfikacji.

PKP Cargo przypomniało jednocześnie, że 25 sierpnia br. podpisało umowę z biurem maklerskim dotyczącą udziału biura w procesie emisji akcji i pozyskania środków na finansowanie. “Z uwagi na to ewentualne modyfikacje dotyczące Propozycji Układowych wymagają analiz ze strony biura maklerskiego z perspektywy ich wpływu na warunki emisji i pozyskanie finansowania. Stanowisko biura maklerskiego będzie stanowiło element dalszych uzgodnień dotyczących ostatecznego kształtu Propozycji Układowych, co wymaga dodatkowego czasu na zakończenie procesu“ - wyjaśnił przewoźnik.

Zaznaczył, że nowy termin uwzględnia również konieczność przygotowania niezbędnej dokumentacji i pozyskania stosownych zgód korporacyjnych, w szczególności rady nadzorczej i innych organów spółki.

W czerwcu br. spółka informowała o przyjęciu zaktualizowanych propozycji układowych dla wierzycieli, obejmujących wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. W stosunku do pierwotnych planów z maja spółka zrezygnowała m.in. z konwersji długu banków na akcje, co oznacza, że miałoby to dotyczyć tylko państwowych firm kolejowych.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 7,75 proc., a pozostali akcjonariusze - 59,24 proc. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys.

Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej.