Pracownicy Elektrowni Rybnik otrzymają kompleksowe wsparcie w procesie transformacji zakładu. Gwarantuje to porozumienie podpisane przez PGE GiEK S.A. oraz organizacje związkowe działające w elektrowni. Dokument, oparty na rozwiązaniach uzgodnionych wcześniej ze stroną społeczną Elektrowni Dolna Odra, stanowi kolejny krok w budowaniu odpowiedzialnego i przewidywalnego procesu transformacji energetycznej.

Pracownicy Elektrowni Rybnik otrzymają kompleksowe wsparcie w procesie transformacji zakładu. Gwarantuje to porozumienie podpisane przez PGE GiEK S.A. oraz organizacje związkowe działające w elektrowni. Dokument, oparty na rozwiązaniach uzgodnionych wcześniej ze stroną społeczną Elektrowni Dolna Odra, stanowi kolejny krok w budowaniu odpowiedzialnego i przewidywalnego procesu transformacji energetycznej.

Podpisane porozumienie jest rezultatem dialogu prowadzonego pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami organizacji związkowych. Jego najważniejszym celem jest zapewnienie pracownikom stabilności i bezpieczeństwa w okresie zmian wynikających z harmonogramu ograniczania pracy jednostek wytwórczych w Elektrowni Rybnik.

Partnerskie rozmowy oraz determinacja stron pozwoliły wypracować dokument, który odpowiada na kluczowe oczekiwania załogi, wpisując się jednocześnie w zasady odpowiedzialnej transformacji energetycznej prowadzonej przez Grupę PGE.

Przyjęte rozwiązania nawiązują do porozumienia zawartego wcześniej w Elektrowni Dolna Odra. Tym samym PGE GiEK S.A. potwierdza, że proces transformacji energetyki konwencjonalnej powinien przebiegać według spójnych zasad, uwzględniających zarówno uwarunkowania gospodarcze, jak i społeczne zachodzących zmian.

– Naszym obowiązkiem jest nie tylko odpowiedzialne przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej, ale przede wszystkim troska o ludzi, którzy przez lata swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem budowali bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zawarte dziś porozumienie, podobnie jak wcześniejszy dokument podpisany ze stroną społeczną Elektrowni Dolna Odra, pokazuje, że rozwiązania dotyczące przyszłości pracowników można wypracować w drodze dialogu i wzajemnego poszanowania interesów – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

– Porozumienie jest efektem merytorycznych negocjacji. Naszym nadrzędnym celem była pełna ochrona prawna i socjalna załogi Elektrowni Rybnik w związku z procesem wyłączania bloków węglowych. Uzgodniony pakiet osłonowy daje pracownikom szeroki wachlarz możliwości wyboru – mówi Ireneusz Oleksik, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PGE GiEK Elektrownia Rybnik i Energia Ciepła.

Pakiet osłonowy dla pracowników

Porozumienie wpisuje się w strategię transformacji energetycznej realizowanej przez PGE. Zmniejszanie zatrudnienia w elektrowni przebiegnie stopniowo, dzięki czemu część załogi zachowa pracę w okresie etapowego wygaszania bloków wytwórczych. Pracodawca Elektrownia Rybnik gwarantuje płynne przejście pracowników przez proces zmian oraz zapewnia stabilność operacyjną zakładu.

Osoby, które chcą pozostać aktywne zawodowo, będą preferencyjnie traktowane przy zatrudnianiu w innych spółkach Grupy PGE, poprzez informowanie o wakatach przed ich ogłoszeniem publicznym. Z kolei dla tych, którzy nie planują kontynuacji pracy w Grupie PGE, został przygotowany kompleksowy pakiet świadczeń, w ramach którego pracownik, według własnego wyboru, może skorzystać z jednorazowej odprawy pieniężnej albo Programu Dobrowolnych Odejść. Pracownicy Elektrowni Rybnik otrzymają odprawy sięgające łącznie nawet 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Pracownicy, którym pozostało maksymalnie 4 lata do emerytury, będą mogli skorzystać z urlopu energetycznego, w ramach którego otrzymają 80% miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ustawy o osłonach socjalnych.

PGE GiEK S.A. podkreśla, że dialog społeczny pozostaje jednym z fundamentów zarządzania transformacją energetyczną. Doświadczenia Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik pokazują, jak istotne znaczenie ma wypracowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby pracowników i możliwości pracodawcy.

Strategiczny krok w transformacji regionu

Porozumienie podpisane w Elektrowni Rybnik stanowi kluczowy element długofalowej strategii transformacji energetycznej Grupy PGE. Łączy ono ochronę socjalną pracowników z wielomiliardowymi inwestycjami w regionie.

Grupa PGE realizuje gigantyczny program inwestycyjny w Rybniku o wartości ponad 6 mld zł. Wygaszane bloki węglowe zostaną zastąpione nowoczesnymi jednostkami. Najważniejszym elementem tego programu jest budowany przez PGE Nowy Rybnik blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, który spełni najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. Jego uruchomienie zaplanowano na I półrocze 2027 roku.

W bieżącym roku podpisano również umowę na budowę kolejnej jednostki gazowej w Rybniku – bloku szczytowego o mocy ok. 600 MW w technologii OCGT, a produkcja energii z tego źródła ruszy w 2030 roku.