Specjaliści z GIG zbadają hałdę w pobliżu… wodnego placu zabaw

Główny Urząd Górnictwa zbada hałdę w Chorzowie, która znajduje się obok… wodnego placu zabaw. - Znajdujące się w niej materiały od wielu lat ulegają naturalnemu samozagrzewaniu – informują w chorzowskim magistracie.

Główny Urząd Górnictwa zbada hałdę w Chorzowie, która znajduje się obok… wodnego placu zabaw. - Znajdujące się w niej materiały od wielu lat ulegają naturalnemu samozagrzewaniu – informują w chorzowskim magistracie.

Chodzi o hałdę przy ul. Floriańskiej w Chorzowie, gdzie zgromadzono odpady przemysłowe i wydobywcze. Znajdujące się tam materiały ulegają naturalnemu samozagrzewaniu, co obserwowane jest od lat 70. XX wieku.

Proces przesuwa się w stronę wodnego placu zabaw

- Obecnie miejsce, w którym zachodzi ten proces, przesuwa się w stronę placu wodnego, jednak nie odnotowano nasilenia zjawiska – informują w chorzowskim Urzędzie Miasta.

W chorzowskim magistracie przypominają, że ostatnie szczegółowe badania tego terenu przeprowadzono 10 lat temu. Wykazały one obecność gazów powstających podczas samozagrzewania hałdy. Od tamtej pory nie wykonywano równie szerokich analiz, dlatego miasto zdecydowało o ich ponownym zleceniu.

- Bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci korzystających z placu zabaw i placu wodnego jest dla nas najważniejsze. Chcemy opierać się na rzetelnych, aktualnych danych i to właśnie na ich podstawie będziemy podejmować kolejne, bezpieczne dla Chorzowa decyzje - mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek.

Kompleksowe badania chorzowskiej hałdy

Specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa wykonają odwierty, sprawdzą temperaturę wewnątrz hałdy oraz pobiorą próbki gazów do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone zostaną również pomiary w wielu punktach na powierzchni terenu oraz badania kamerą termowizyjną. Dodatkowo sprawdzona zostanie jakość powietrza w pobliżu placu zabaw i placu wodnego.

- Wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem – informują w chorzowskim magistracie.

Hałda objęta systemem monitoringu HERESS

Chorzowska hałda została także włączona do projektu HERESS - System zdalnego monitoringu stanu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych, realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy. To projekt, który opiera się na analizie obrazu z kamer termowizyjnych oraz automatycznym przesyłaniu danych do centrum analitycznego.

