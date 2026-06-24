Spadki cen na rynkach wskazują na brak konieczności przedłużania pakietu CPN
Spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu "Ceny Paliwa Niżej" po 30 czerwca - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.
fot: Krystian Maj/KPRM
Premier Donald Tusk
fot: Krystian Maj/KPRM
Spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu "Ceny Paliwa Niżej" po 30 czerwca - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.
- To jest decyzja Ministerstwa Finansów. Natomiast te spadki, które obserwujemy na rynkach, wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia. I stawka VAT - zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera - powróci do poprzedniej wysokości - powiedział Motyka w kuluarach konferencji Energize EU, organizowanej przez think tank Forum Energii.
W czwartek Motyka mówił, że po wygaśnięciu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" CPN) w polskich kierowców nie uderzy radykalna podwyżka cen paliw. Jego zdaniem różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas CPN będą "kilkugroszowe".
Latem koniec projektu CPN
Premier Donald Tusk w połowie czerwca informował, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw.
- Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - mówił wówczas Tusk.
Rząd wprowadził pakiet przepisów CPN pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa obniżono do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego.
Wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Wprowadzona pod koniec marca br. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.
12 czerwca obniżka VAT w ramach CPN została przedłużona do końca miesiąca. Ministerstwo Finansów informowało później, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa.