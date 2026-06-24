Spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu "Ceny Paliwa Niżej" po 30 czerwca - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

Spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu "Ceny Paliwa Niżej" po 30 czerwca - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

- To jest decyzja Ministerstwa Finansów. Natomiast te spadki, które obserwujemy na rynkach, wskazują na ostrożny optymizm i że nie będzie potrzeby przedłużania tego rozporządzenia. I stawka VAT - zgodnie z naszymi zapowiedziami, zapowiedziami premiera - powróci do poprzedniej wysokości - powiedział Motyka w kuluarach konferencji Energize EU, organizowanej przez think tank Forum Energii.

W czwartek Motyka mówił, że po wygaśnięciu pakietu "Ceny Paliwa Niżej" CPN) w polskich kierowców nie uderzy radykalna podwyżka cen paliw. Jego zdaniem różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas CPN będą "kilkugroszowe".

Latem koniec projektu CPN

Premier Donald Tusk w połowie czerwca informował, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw.

- Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - mówił wówczas Tusk.

Rząd wprowadził pakiet przepisów CPN pod koniec marca w reakcji na wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa obniżono do 8 proc. z 23 proc., a stawka akcyzy została obniżona o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego.

Wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Wprowadzona pod koniec marca br. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

12 czerwca obniżka VAT w ramach CPN została przedłużona do końca miesiąca. Ministerstwo Finansów informowało później, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa.