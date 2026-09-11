Monika Rosa: Branże przemysłu ciężkiego pozostawiły po sobie wysoką kulturę pracy i wiedzę techniczną, którą posiadają mieszkańcy regiony i te atuty stanowią doskonałą płaszczyznę w kierunku rozwoju nowych kompetencji.

Monika Rosa: Branże przemysłu ciężkiego pozostawiły po sobie wysoką kulturę pracy i wiedzę techniczną, którą posiadają mieszkańcy regiony i te atuty stanowią doskonałą płaszczyznę w kierunku rozwoju nowych kompetencji.

Śląsk ma ogromny potencjał ludzki i technologiczny, aby rozwijać swoje kompetencje w kierunku nowoczesnego przemysłu opartego na wiedzy i AI. Należy zrobi c wszystko, aby przyciągać młodych ludzi na Śląsk i tu ich zatrzymać – takie głosy wybrzmiewały w trakcie kolejnej debaty Górny Śląsk po węglu – nowy model gospodarczy regionu – co poza przemysłem? W ramach Future Mining Forum and Expo w Katowicach.

Zdaniem Wojciecha Saługi, mnarszałka województgwa śląskiego, dalszy rozwój regionu uzależniony jest przede wszystkim od przedsięwzięć, które realizować będą przedsiębiorcy. To ich inicjatywy zaważą na tym, jak wyglądać będzie się kształtować obraz gospodarczy województwa śląskiego w kolejnych latach.

- Nasza rola polega na tym, aby zapewnić przede wszystkim dobrze przygotowana infrastrukturę i narzędzia. Na pewno stawianie na jedną branżę nie jest nigdy dobrym pomysłem – przekonywał.

Leszek Pietraszek, przewodniczący Górnośląskiej Metropolii przyznał, że nie ma obaw o to, że regionie dojdzie do zamykania przedsiębiorstw. Prawdziwym problemem jest i będzie zatrzymanie młodych ludzi na Śląsku.

- Musimy postawić na kształcenie, rozwój szkolnictwa wyższego i aktywizację zawodową, stworzenie przestrzeni dla biznesu, działalności naukowo-badawczej i przygotowaniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla biznesu – podkreślał.

Z kolei posłanka Monika Rosa zaznaczyła branże przemysłu ciężkiego pozostawiły po sobie przede wszystkim wysoką kulturę pracy i wiedzę techniczną, którą posiadają mieszkańcy regionu i te atuty – w jej przekonaniu– stanowią doskonałą płaszczyznę w kierunku rozwoju nowych kompetencji.

- Śląsk jest idealnym miejscem dla rozwoju biznesu i nauki – podkreśliła.

Kolejni mówcy podkreślali potrzebę umocnienia metropolii, która scaliłaby kompetencje i potrzeby rynku, tak by mógł konkurować z największymi ośrodkami miejskimi w kraju i mogła zabiegać o kolejne środki na rozwój.

- Potrafimy przekształcać tereny górnicze, tak aby rozwijał się na nich biznes – mówił Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic.

Wymienił przy tym Silesię City Center, MCK NOSPR i Muzeum Śląskie. Zaznaczył, że przyszła teraz kolej na tereny po byłych kopalniach Wieczorek i Wujek. Na terenach tej ostatniej mają słu żyć w przyszłości rozwojowi technologii kosmicznych. Ma to dobrze służyć nauce i biznesowi.

Dominik Leszczyński, założyciel CEO DL Invest Group – jeden z najszybciej rozwijających się polskich inwestorów na rynku nieruchomości zwrócił uwagę na ogromne tempo z jakim rozwijają się dziś innowacyjne tecvhnologie oparte o AI.

- Przemysł musi je lepiej chłonąć. To jest poważne wyzwanie. Nasze firmy adoptują obecnie tylko w 12 proc. rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, we Francji już w 28 proc., a zatem przed naszymi przedsiębiorcami jawi się ogromne wyzwanie,. Trzeba będzie mu sprostać jak najszybciej – tłumaczył.

Do podejmowania wspólnych inicjatyw zachęcał także Krzysztof Zamasz, wiceprezes Grupy Veolia.

- Rozwój wyższych uczelni, poszerzenie możliwości kształcenia i tworzenie wspólnych inicjatyw przez samorządy z pewnością przyciągną do Katowic tych, którzy chcą się rozwijać i pracować w nowoczesnych gałęziach przemysłu najistotniejsze kierunki działań. Ogromna tu rola silnej w kompetencje metropolii – podkreślił.

Piątek, 11 września był ostatnim dniem obrad w ramach Future Mining Forum and Expo w Katowicach.







