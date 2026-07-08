Śląscy górnicy już pracują w KGHM. Miedziowy gigant stawia na kadry z naszego regionu
Podczas prezentacji nowej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2055 roku, która odbyła się 6 lipca w Muzeum Historii Polski w Warszawie, zapytaliśmy prezesa KGHM o współpracę z górniczymi spółkami z Górnego Śląska w kontekście stopniowego wygaszania tamtejszego górnictwa.
fot: KGHM
Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM
fot: KGHM
Podczas prezentacji nowej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2055 roku, która odbyła się 6 lipca w Muzeum Historii Polski w Warszawie, zapytaliśmy prezesa KGHM o współpracę z górniczymi spółkami z Górnego Śląska w kontekście stopniowego wygaszania tamtejszego górnictwa.
Pierwsze transfery kadrowe ze Śląska już ruszyły
Szef miedziowego giganta wskazał, że kooperacja między regionami już teraz układa się bardzo dobrze, podając za przykład Przedsiębiorstwo Budowy Szybów z grupy JSW, specjalizującą się w robotach szybów i pracach przygotowawczych.
– PBSz już 30% swoich przychodów ma od nas z Zagłębia Miedziowego, bo jest to spółka wyspecjalizowana w robotach górniczych, szczególnie przygotowawczych – podkreślił prezes KGHM, Remigiusz Paszkiewicz.
Zapytany o to, czy spółka jest przygotowana na pozyskiwanie doświadczonych ludzi z branży do realizacji nowych inwestycji, prezes potwierdził, że KGHM ma konkretny plan na zagospodarowanie tego potencjału kadrowego.
– Tak, mamy plan i mamy też już pierwszych pracowników, którzy postanowili przenieść się ze Śląska na Dolny Śląsk i podjęli pracę w KGHM – zadeklarował szef miedziowej spółki.