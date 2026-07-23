Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal eLicytacje KAS, który ma uporządkować i ułatwić dostęp do informacji o sprzedażach egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Serwis działa od 1 lipca 2026 r. i gromadzi w jednym miejscu ogłoszenia o licytacjach, przetargach ofert oraz sprzedaży z wolnej ręki.

Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal eLicytacje KAS, który ma uporządkować i ułatwić dostęp do informacji o sprzedażach egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Serwis działa od 1 lipca 2026 r. i gromadzi w jednym miejscu ogłoszenia o licytacjach, przetargach ofert oraz sprzedaży z wolnej ręki.

Większa dostępność i wygoda dla kupujących

Portal eLicytacje KAS zastąpił rozproszone wcześniej obwieszczenia publikowane w różnych miejscach. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej sprawdzić aktualne oferty sprzedaży majątku zajętego w egzekucji administracyjnej, bez konieczności przeszukiwania wielu stron internetowych.

- Dzięki uruchomieniu naszego portalu, wszystkie sprzedaże realizowane przez urzędy skarbowe w ramach egzekucji będą się odbywać w jednym miejscu. Zwiększy to przejrzystość, wygodę i efektywność sprzedaży. Dzięki przeniesieniu sprzedaży do internetu będzie z niej mogło skorzystać więcej osób. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Kupujący będą mogli przeglądać oferty i dokonywać zakupów tak, jak najbardziej lubią – bezpośrednio z domu lub innego, dowolnie wybranego miejsca w dogodnym dla siebie czasie. Będą też mogli bezgotówkowo wpłacić wadium i zapłacić za zakup – podkreśla wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda.

Co można kupić na eLicytacjach KAS?

Na portalu publikowane są ogłoszenia dotyczące ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych. W praktyce oznacza to możliwość znalezienia m.in. samochodów, maszyn, sprzętu, a także mieszkań, domów, działek czy lokali użytkowych.

Serwis obejmuje również sprzedaż ruchomości, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Mogą to być zarówno przedmioty o dużej wartości, jak i rzeczy drobniejsze, zależnie od konkretnej sprawy.

Wyszukiwarka i filtrowanie ofert

- Portal eLicytacje KAS został wyposażony w nowoczesną wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie bazy sprzedawanych ruchomości, papierów wartościowych i nieruchomości, według wielu kryteriów – zaznaczają w KAS.

Platforma pozwala filtrować oferty według lokalizacji, rodzaju sprzedaży, kategorii majątku i wartości szacunkowej. W przypadku pojazdów i nieruchomości przewidziano dodatkowe podziały, które mają ułatwić wyszukiwanie interesujących ofert.

Jak wziąć udział w licytacji?

Portal eLicytacje KAS można przeglądać bez zakładania konta, co ułatwia sprawdzenie dostępnych ofert i dokumentów. Do udziału w licytacji potrzebne jest jednak uwierzytelnienie przez login.gov.pl, czyli z użyciem Profilu Zaufanego, e-dowodu albo bankowości elektronicznej.

Uruchomienie portalu to ważna zmiana dla osób śledzących sprzedaże egzekucyjne, ale też dla potencjalnych nabywców szukających okazji na rynku wtórnym. Centralizacja ogłoszeń zwiększa przejrzystość i skraca czas potrzebny na dotarcie do informacji o licytacjach w całym kraju.

Dla KAS nowy system oznacza także większą standaryzację publikacji i obsługi sprzedaży w trybie online. Ministerstwo Finansów zapowiadało stopniowe wdrażanie funkcji portalu, a sam serwis ma być rozwijany w kolejnych etapach.

