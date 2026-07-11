Górnictwo

Silny wstrząs w kopalni Lubin. W strefie zagrożenia przebywało 20 górników

W sobotę Zakładach Górniczych Lubin (KGHM) doszło do silnego wstrząsu. Jeden z górników został przysypany w kabinie maszyny górniczej. Ratownikom udało się do niego dotrzeć po kilku godzinach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

11 lipca 2026, 13:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

W ZG Lubin doszło do silnego wstrząsu

W sobotę Zakładach Górniczych Lubin (KGHM) doszło do silnego wstrząsu. Jeden z górników został przysypany w kabinie maszyny górniczej. Ratownikom udało się do niego dotrzeć po kilku godzinach.

Do wstrząsu w kopalni Lubin doszło w sobotę, 11 lipca 2026 r., o godz 8.11 (parametry 3.6 E7J). W momencie wstrząsu w strefie zagrożenia przebywało 20 górników.

Niezwłocznie po zdarzeniu rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem JRGH. Najpierw udało się bezpiecznie wycofać 13 górników, później kolejnych 6. We wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi, został jej operator. Ratownikom udało się do niego dotrzeć po kilku godzinach, a akcja ratunkowa zakończyła się przed godz. 13.

Wszyscy górnicy są bezpieczni

- Wszyscy górnicy, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu o godzinie 8.11 są bezpieczni. Obecnie znajdują się pod opieką lekarzy. Ich stan jest dobry. Według wstępnych ustaleń jedna osoba doznała lekkich obrażeń. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja – informuje KGHM.

W sobotę do wstrząsu doszło także w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Miał on miejsce o godz. 6.08 i był sprowokowany robotami strzałowymi. W zagrożonym rejonie nie było załogi. 

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