Silne spadki na Wall Street, liderami zniżek Alphabet i Tesla

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów, a Dow Jones stracił ponad 500 punktów. Spadkom na giełdzie towarzyszyła silnie drożejąca ropa naftowa. Wśród spółek liderami zniżek były Alphabet i Tesla.

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów, a Dow Jones stracił ponad 500 punktów. Spadkom na giełdzie towarzyszyła silnie drożejąca ropa naftowa. Wśród spółek liderami zniżek były Alphabet i Tesla.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,97 proc., czyli o 507 punktów i wyniósł 51.711,65 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 1,21 proc. i wyniósł 7.408,30 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 2,15 proc. do 25. pkt.137,69

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,75 proc. i wynosi 2.937,87 pkt.

Indeks VIX rośnie o 12,32 proc. do 18,69 pkt.

Inwestorzy są rozczarowani raportami Alphabetu i Tesli, pierwszych firm z tzw. "wspaniałej siódemki", które opublikowały sprawozdania w tym sezonie.

Akcje Alphabet, spółki macierzystej Google, spadły o 7 proc. Alphabet odnotował najsilniejszy w historii kwartał wzrostu w segmencie usług chmurowych, ale wyniki te nie uspokoiły inwestorów, ponieważ uwaga skupiła się na planach zwiększonych wydatków.

Spółka-matka Google podniosła prognozę nakładów inwestycyjnych na 2026 r. do 205 mld USD, wskazując na silny popyt na sztuczną inteligencję. Inwestorzy w ostatnich miesiącach stali się ostrożniejsi w kwestii wydatków firm hiperskalowych na rozwój sztucznej inteligencji.

Inne big techy jak Meta Platforms, Microsoft i Amazon również były na minusie.