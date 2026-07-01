Grupa KGHM wspólnie z South32 Ltd. zainwestuje w budowę czwartej linii mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzięki projektowi moce przerobowe zakładu mają wzrosnąć z około 48 mln do około 60 mln ton rudy rocznie (dla 100% udziałów). To jedna z najważniejszych inwestycji KGHM poza Polską i ważny element prac nad strategią rozwoju Sierra Gorda. Projekt ma zwiększyć skalę produkcji miedzi, wzmocnić pozycję Grupy na globalnym rynku metali nieżelaznych. Inwestycja wpisuje się także w długoterminową strategię budowania wartości opracowaną przez Sierra Gorda w ramach Life of Operation Plan („LoOP), której perspektywy wzmacnia potencjał wydłużenia funkcjonowania kopalni dzięki obecnie eksplorowanemu obszarowi Catabela Northeast.

Grupa KGHM wspólnie z South32 Ltd. zainwestuje w budowę czwartej linii mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzięki projektowi moce przerobowe zakładu mają wzrosnąć z około 48 mln do około 60 mln ton rudy rocznie (dla 100% udziałów). To jedna z najważniejszych inwestycji KGHM poza Polską i ważny element prac nad strategią rozwoju Sierra Gorda. Projekt ma zwiększyć skalę produkcji miedzi, wzmocnić pozycję Grupy na globalnym rynku metali nieżelaznych. Inwestycja wpisuje się także w długoterminową strategię budowania wartości opracowaną przez Sierra Gorda w ramach Life of Operation Plan („LoOP), której perspektywy wzmacnia potencjał wydłużenia funkcjonowania kopalni dzięki obecnie eksplorowanemu obszarowi Catabela Northeast.

– KGHM konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, umacniając swoją pozycję jako jedna z największych firm wydobywczych na świecie. Inwestycje takie jak budowa czwartej linii w Sierra Gorda są najlepszym dowodem naszego długofalowego podejścia oraz determinacji w zwiększaniu efektywności i skali działalności. To konkretne działania, które przekładają się na wzrost wartości Grupy i jej konkurencyjności na globalnym rynku – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Decyzja o realizacji czwartej linii mielenia w Sierra Gorda wzmacnia pozycję KGHM w segmencie aktywów zagranicznych i zwiększa nasz udział w produkcji metali ważnych dla światowej gospodarki. To projekt, który pozwoli lepiej wykorzystać potencjał kopalni, zwiększyć produkcję miedzi i poprawić efektywność kosztową. Sierra Gorda to aktywo z bardzo dużym potencjałem produkcyjnym, a ta inwestycja pozwoli nam lepiej wykorzystać jego możliwości i budować trwałą wartość dla Grupy oraz jej Akcjonariuszy. Ten projekt łączy się doskonale z niedawnymi odkryciami na obszarze eksploracyjnym Catabela Northeast, gdzie widzimy potencjał złożowy mogący istotnie wydłużyć efektywny okres życia kopalni Sierra Gorda – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Aktywów Zagranicznych.

Wzrost produkcji miedzi dzięki budowie czwartej linii

Projekt obejmuje budowę czwartej linii mielenia, rozbudowę zdolności kruszenia i flotacji oraz powiązanej infrastruktury procesowej. Zakończenie rozbudowy zakładu planowane jest na koniec 2029 roku, a osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w drugiej połowie 2030 roku. Po zakończeniu inwestycji średnia roczna produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda (dla 100% udziałów) wzrośnie o około 20 proc. względem obecnych poziomów. Oczekiwany jest także proporcjonalny wzrost produkcji metali towarzyszących oraz obniżenie jednostkowego kosztu C1.

Nakłady inwestycyjne na projekt począwszy od 1 lipca 2026 roku do momentu oddania instalacji do użytkowania szacowane są na około 725 mln USD w ujęciu realnym dla 100% udziałów. Rozbudowa będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych Sierra Gorda. Zgodnie ze studium wykonalności projekt ma generować atrakcyjne stopy zwrotu, wykorzystując istniejącą infrastrukturę wodną i energetyczną oraz potencjał długoterminowego rozwoju kopalni.

Program prac poszukiwawczo-rozpoznawczych

Z końcem 2021 r. w Kopalni Sierra Gorda wdrożono program prac eksploracyjnych, którego zadaniem jest weryfikacja potencjału występowania złóż poza strefą przewidzianą do eksploatacji w ramach obecnie funkcjonującego wyrobiska Catabela. W ramach tych prac wyodrębniono szereg sektorów perspektywicznych.

Ze względu na bezpośredni potencjał przedłużenia życia kopalni, za najbardziej priorytetowe uznaje się obszary Catabela Northeast (CNE) oraz strefy bezpośrednio przylegające do obecnego złoża. Dotychczas zidentyfikowano również dodatkowe, dalej położone sektory o wysokim potencjale mineralizacji, których rozwój przewidziany jest w perspektywie długoterminowej.

Obiecujące wyniki prac eksploracyjnych

Catabela Northeast jest projektem eksploracyjnym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej działalności operacyjnej. Pierwsze informacje o występowaniu mineralizacji w obszarze potwierdzono dzięki wierceniom w drugiej połowie XX w.

Od 2014 r. zrealizowano kilkadziesiąt konceptualnych otworów rdzeniowych, niemniej prace te zintensyfikowano od 2022 r. Wskutek dotychczasowych robót prospekcyjnych, badań geochemicznych i geofizycznych, a także wierceń rdzeniowych potwierdzono, że strefa przejawia silne dowody ciągłości mineralizacji miedziowo-molibdenowej o charakterze porfirowym i pozostaje otwarta wraz z głębokością.

Wstępne prace szacunkowe wskazują na potencjał złożowy o wielkości kilku miliardów ton rudy i typowych dla tego typu mineralizacji zawartości miedzi i molibdenu. Położenie CNE względem obecnego wyrobiska, jak i pozytywne wyniki dotychczasowych prac czynią ten obszar kolejnym priorytetem w planie wydłużenia życia Kopalni Sierra Gorda.

Aby umożliwić dokładne oszacowanie wielkości bazy zasobowej, w kolejnych latach planowana jest kontynuacja i intensyfikacja rozpoznania wierceniami w obszarze stwierdzonej anomalii. Głównym zadaniem jest określenie precyzyjnych parametrów złożowych, w tym zasięgu występowania mineralizacji oraz jej jakości.

Kluczowe aktywo zagraniczne KGHM

Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia miedzi położona na pustyni Atakama w regionie Antofagasta w północnym Chile, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama.

Projekt działa jako wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A., posiadającej 55 proc. udziałów, oraz australijskiej grupy górniczej South32 Ltd., (45%). Kopalnia wykorzystuje m.in. wodę morską dostarczaną rurociągiem z regionu Mejillones oraz nowoczesną infrastrukturę przeróbczą. Jest także zasilana energią elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

Aktywo wzmacnia międzynarodowy charakter działalności KGHM, prowadzonej na trzech kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.