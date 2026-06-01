Aktywny wypoczynek, rodzinna rodzinna rozrywka i obcowanie z naturą - jeden bilet daje dostęp do siedmiu wyjątkowych miejsc. TAURON Park Śląski rusza z ofertą „Biletu Wspólnego 2026”.

W TAURON Parku Śląskim atrakcji nie brakuje i po raz kolejny można z nich skorzystać, kupując tylko jeden bilet. Bilet Wspólny to propozycja zarówno dla mieszkańców regionu, jaki i odwiedzających go turystów. W ramach jednego pakietu można zaplanować dzień lub cały weekend pełen emocji, relaksu, edukacji i rodzinnej zabawy – bez konieczności kupowania oddzielnych wejściówek do poszczególnych obiektów.

- Bilet Wspólny to nie tylko atrakcyjna cenowo propozycja, ale również wygodne rozwiązanie organizacyjne. Jedna wejściówka umożliwia odwiedzenie najpopularniejszych miejsc TAURON Parku Śląskiego, pozwalając zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. To także doskonały pomysł na rodzinny weekend, wakacyjny wypoczynek czy aktywne spędzenie czasu z przyjaciółmi. Dzięki różnorodności atrakcji każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Katarzyna Szymańska-Marzec z działu promocji Tauron Parku Śląskiego.

Atrakcje TAURON Parku Śląskiego dostępne w ramach Biletu Wspólnego

W ramach Biletu Wspólnego uczestnicy mogą skorzystać z następujących atrakcji:

Kolej Linowa „Elka” – 2 przejazdy na dowolnym odcinku

Kąpielisko „Fala” – jednodniowy wstęp

Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko – jednodniowy bilet wstępu na dostępne atrakcje

Śląski Ogród Zoologiczny – jednorazowe zwiedzanie

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – jednorazowe zwiedzanie

Superauto.pl Stadion Śląski – zwiedzanie trasy długiej z przewodnikiem (po wcześniejszej rezerwacji)

Planetarium – Śląski Park Nauki – jednorazowy wstęp na seans

W Parku Śląskim zaznaczają, że oferta została przygotowana z myślą o maksymalnej wygodzie odwiedzających. Bilet nie musi zostać wykorzystany jednego dnia – z atrakcji można korzystać do końca 2026 roku, zgodnie z harmonogramami funkcjonowania poszczególnych obiektów.

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje biletów:

Bilet Wspólny Indywidualny – dla jednej osoby w cenie 270 zł

Bilet Wspólny Rodzinny – dla czterech osób, w tym minimum jednej i maksymalnie dwóch osób dorosłych oraz dzieci do 18 roku życia w cenie 800 zł

Bilety dostępne są wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej – w kasach Kolei Linowej „Elka” oraz w kasie Kąpieliska „Fala” (w dniach funkcjonowania obiektów). Realizacja biletu odbywa się bezpośrednio w obiektach partnerskich. W przypadku zwiedzania Superauto.pl Stadionu Śląskiego wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Organizatorzy rekomendują także wcześniejszą rezerwację seansu w Planetarium – Śląskim Parku Nauki.

