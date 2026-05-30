GDDKiA ma wykonawcę przebudowy kolejnego odcinka starej gierkówki
GDDKiA wyłoniła wykonawcę szóstego z ośmiu zaplanowanych do przebudowy odcinków drogi nr 91, czyli starej jedynki, albo gierkówki. Eurovia Polska zaproponowała za przebudowę 5,3 km trasy między Koziegłowami i Markowicami cenę 90,6 mln zł brutto.
Dawną drogą krajową nr 1 (obecnie DK91) na południe od Częstochowy do czasu oddania autostrady A1 odbywał się główny ruch w kraju w osi północ-południe. Przebudowano już tam pięć odcinków DK91 o łącznej długości 24,6 km.
Jak przekazał w piątek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, realizację inwestycji na kolejnym odcinku Koziegłowy i Markowice zaplanowano na 18 miesięcy. Jeżeli do 8 czerwca nie wpłyną odwołania, umowa ma zostać podpisana na przełomie II i III kw. br.
Początek odcinka o długości 5,3 km znajduje się ok. 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach, następnie biegnie przez Rzeniszów, a kończy się na styku z przebudowanym już odcinkiem, ok. 250 m za skrzyżowaniem z ul. Świętego Floriana w Markowicach.
Docelowo cały 40-kilometrowy fragment DK91 między Częstochową i Siewierzem nadal ma być dwujezdniową trasą z kolizyjnymi skrzyżowaniami. Podnoszona jest natomiast jej nośność (do 11,5 tony na oś), stosowana jest tzw. cicha nawierzchnia; powstają chodniki, drogi pieszo-rowerowe, ekrany akustyczne, oświetlenie i odwodnienie. Przebudowywane są zatoki autobusowe, powstają nowe do kontroli pojazdów. Droga ma mniej oddziaływać na środowisko.
Gotowe są już odcinki: Nowa Wieś - Zawada (5 km), Brudzowice - Markowice (5,1 km), Częstochowa - Nowa Wieś (4,6 km), Siedlec Duży - Koziegłowy (4,4 km) oraz oddany do ruchu 15 maja br. Zawada - Siedlec Duży (5,5 km).
Pozostałe dwa odcinki Brudzowice - Siewierz (4,1 km) oraz Siewierz - Podwarpie (6,9 km) są w fazie przygotowawczej. Przetargi planowane są odpowiednio na II i III kw. 2027 r., po zapewnieniu finansowania, a roboty budowlane Roboty na lata 2027-30 oraz 2028-30.
Dyrekcja parę lat temu szacowała, że łączny koszt przebudowy wszystkich ośmiu odcinków DK91 (z przygotowaniem do realizacji) wyniesie ponad 900 mln zł. Wszystkie te inwestycje mają być wykonane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T.
Równoległy do tego fragmentu dawnej DK1, liczący blisko 60 km odcinek autostrady A1 między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy, udostępniono kierowcom w 2019 r. Dostępne wtedy już były: odcinek A1 na południe od Pyrzowic (w stronę Gliwic i Ostrawy) i jedna jezdnia trasy S1 Pyrzowice - Siewierz