Przy lotnisku w Gliwicach ukończono Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Zrekultywowano w nim blisko 22 ha terenów poprzemysłowych, urządzając ponad 10 ha terenów inwestycyjnych i budując ponad 5 km nowych dróg oraz infrastrukturę techniczną. W projekcie, którego koszt ostatecznie wyniósł 49 mln zł (przy dotacji 28 mln zł), założono ponowne zagospodarowanie poprzemysłowych i zdegradowanych terenów leżących na dawnym obszarze górniczym przy lotnisku.

W Gliwickim Centrum Edukacji Lotniczej ogłoszono oficjalne zakończenie i pełny odbiór strategicznej dla regionu inwestycji

Budowę Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) rozpoczęto w październiku 2024 r. To kolejny etap rozbudowy gliwickiego lotniska, przyciągającego firmy związane z produkcją i usługami lotniczymi czy nowymi technologiami i logistyką.

Przedsięwzięcie przeprowadziła samorządowa spółka Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR), która jest właścicielem połowy lotniska. Pod koniec 2024 r. otrzymała ona do projektu utworzenia GPTTEL dotację w tzw. działaniu 10.9 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL). Zakłada ono ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu.

W projekcie, którego koszt ostatecznie wyniósł 49 mln zł (przy dotacji 28 mln zł), założono ponowne zagospodarowanie poprzemysłowych i zdegradowanych terenów leżących na dawnym obszarze górniczym przy lotnisku.

W rejonie ulic Pilotów i Akrobatów Lotniczych wybudowano ponad 5 kilometrów dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową, a także infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem lotniska, w tym drogi dojazdowe dla samolotów i połączenia między północną i południową częścią terenu GPTTEL.

Wybudowano m.in. północną i zachodnią drogę dojazdową dla samolotów o długości ok. 1,3 km i południową drogę dojazdową o długości ok. 1 km, drogi serwisowe oraz drogi wewnętrzne prowadzące bezpośrednio do działek inwestycyjnych.

8 kwietnia br. podpisano protokół odbioru końcowego. Roboty, dzięki którym m.in. wydzielono 75 działek inwestycyjnych z pełną infrastrukturą, zakończono prawie cztery miesiące przed terminem. 23 działki zostały już sprzedane. W piątek GAPR zorganizował prezentację inwestycji i udostępnionych terenów.

Spółka GAPR, należąca do Gliwic i innych okolicznych samorządów, jest właścicielem połowy gliwickiego lotniska i zarządcą całości. Spółka z myślą o rozwoju branży lotniczej m.in. zagospodarowuje i sprzedaje działki inwestycyjne.

Właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, współpracuje w zakresie praktycznej edukacji lotniczej z politechnicznym Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i z gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych. Przy lotnisku działa m.in. Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej.

Jesienią 2023 r. przy lotnisku oddano dwa nowe całoroczne hangary politechniki o powierzchni ponad 1 tys. m kw., z których w jednym przechowywane są samoloty, a w drugim jest warsztat dla mechaników. Razem z budynkiem administracyjno-szkoleniowym są one wykorzystywane przez ośrodki funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.