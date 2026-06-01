Od 22 czerwca nabór wniosków na dofinansowanie instalacji zbierających deszczówkę

1 czerwca 2026, 11:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

Pojemnik na deszczówkę przy jednej z katowickich kamienic

Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, rozpocznie się 22 czerwca - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w tym programie może wynieść maksymalnie 8 tys. zł.

Dofinansowanie obejmie zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do: 

  • zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, podjazdów;
  • magazynowania wód opadowych w zbiornikach; retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz wykorzystywania deszczówki, np. do podlewania ogrodu.

Jak przekazał NFOŚiGW, o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych. Dotacji nie można jednak otrzymać na nieruchomość, która dostała już wsparcie z programu Moja Woda.

Aby inwestycja kwalifikowała się do wsparcia, projekt musi spełnić określone kryteria: łączna wartość kosztów kwalifikowanych musi wynieść co najmniej 2 tys. zł, suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej - minimum 2 m. sześc., a minimalna powierzchnia, z której retencjonowana jest woda - 50 mkw.

W ramach programu można otrzymać dotację do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tys. zł. Dofinansowanie ma być udzielane na zakończone już przedsięwzięcia w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja obejmie koszty poniesione od 1 lipca 2024 r.

Nabory wniosków poprowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Na realizację projektów w całym kraju zapewniono 173 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

