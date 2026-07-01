Objęcie nowymi przepisami już realizowanych projektów, a nie tylko nowych, zakładają poprawki do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w energetykę jądrową, zarekomendowane w środę przez sejmową komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.

Objęcie nowymi przepisami już realizowanych projektów, a nie tylko nowych, zakładają poprawki do projektu nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w energetykę jądrową, zarekomendowane w środę przez sejmową komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.

Celem nowelizacji jest usprawnienie procesu realizacji budowy obiektów energetyki jądrowej, w szczególności pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw został przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W projekcie wprowadzono nową kategorię decyzji - pozwolenie na budowę dotyczące wstępnych robót budowlanych przy obiekcie jądrowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor będzie mógł wykonywać niektóre prace budowlane i przygotowawcze już na wczesnym etapie budowy, zanim cała dokumentacja inwestycyjna zostanie zatwierdzona.

Projekt ma na celu przyspieszenie i uproszczenie realizacji inwestycji w obszarze energetyki jądrowej, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nowe przepisy pozwolą organizować inwestycję etapami, co może skrócić czas jej realizacji.

Według prezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marka Woszczyka, instytucja pozwolenia na budowę, dotyczącego wstępnych robót budowlanych jest niezwykle istotna z punktu widzenia harmonogramu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obecny harmonogram został opracowany przy założeniu, że te przepisy zostaną przyjęte.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.