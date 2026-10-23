KUKE będzie mogła m.in. ubezpieczać wybrane inwestycje związane z bezpieczeństwem państwa, szerzej wspierać inwestycje energetyczne oraz przejmować część ryzyka w sytuacjach nadzwyczajnych - zakłada uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa.

KUKE będzie mogła m.in. ubezpieczać wybrane inwestycje związane z bezpieczeństwem państwa, szerzej wspierać inwestycje energetyczne oraz przejmować część ryzyka w sytuacjach nadzwyczajnych - zakłada uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa głosowało 419 posłów, 20 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Nowela rozszerza możliwości wsparcia oferowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Nowe przepisy mają m.in. wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Ustawa zakłada objęcie gwarancjami i ubezpieczeniami przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w tym rozwojem krajowego przemysłu obronnego i sektora produktów podwójnego zastosowania.

Rozszerzone mają zostać również gwarancje KUKE w obszarze transformacji energetycznej, które obejmą m.in. budowę bloków gazowych, interkonektorów energetycznych oraz powstanie innych projektów zwiększających efektywność energetyczną. Dodatkowo KUKE ma uzyskać możliwość inwestowania kapitałowego w zagraniczne instytucje o podobnym profilu działalności, co ma ułatwić wspieranie polskich firm realizujących projekty m.in. w Ukrainie i krajach afrykańskich.

Celem zmian jest zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, przyspieszenie transformacji klimatycznej i energetycznej kraju, wzmocnienie pozycji Polski na rynkach międzynarodowych, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego polskich przedsiębiorców i instytucji finansujących, a także wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.