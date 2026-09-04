Energetyka

Sejm przyjął nowelę ustawy o OZE. Chodzi o wsparcie biometanowni

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy, która ma m.in. wprowadzić wsparcie dla biometanowni większych niż 1 MW, uregulować funkcjonowanie gazociągów do przesyłu biogazu i uprościć inwestycje w farmy wiatrowe.

Pap

4 września 2026, 17:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: Ramboll

Biogazownie rolnicze pozwolą wykorzystać to, co do tej pory było jedynie odpadem

fot: Ramboll

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy, która ma m.in. wprowadzić wsparcie dla biometanowni większych niż 1 MW, uregulować funkcjonowanie gazociągów do przesyłu biogazu i uprościć inwestycje w farmy wiatrowe.

Za ustawą zagłosowało 380 posłów, 2 było przeciw, a 53 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W trakcie prac nad ustawą w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zgłoszono poprawki m.in. dotyczące stopniowania sankcji dla wytwórców biogazu w sytuacji niedopełnienia obowiązków. Inna poprawka przyjęta przez komisję dotyczyła ujednolicenia zasad traktowania podmiotów objętych przepisami ustawy.

Chodzi o nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowało dokument, najważniejszym elementem proponowanych zmian jest wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia instalacji wytwarzających biometan o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW. Aukcje będzie przeprowadzać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Przepisy mają też umożliwić łączenie wsparcia operacyjnego ze wsparciem inwestycyjnym zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Określą zasady funkcjonowania gazociągów

Nowelizacja przewiduje także określenie zasad funkcjonowania gazociągów bezpośrednich służących do przesyłu biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości wykorzystania tych paliw również poza miejscem ich wytwarzania.

Drugi obszar objęty ustawą to rozwiązania porządkujące proces przygotowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zaproponowano doprecyzowanie zasad lokalizowania lądowych farm wiatrowych również na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego. W projekcie ujednolicono także zasady konsultacji społecznych z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego.

Nowela ma też wprowadzić zmiany ułatwiające wykorzystywanie magazynów energii przez prosumentów. Przepisy mają też usprawnić funkcjonowanie spółdzielni energetycznych, w szczególności w zakresie udostępniania danych pomiarowych oraz współpracy ze sprzedawcami energii. Przewiduje również zmiany w systemach wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Mają objąć m.in. korzystniejsze rozwiązania dla zmodernizowanych instalacji OZE oraz możliwość uwzględniania energii wyprodukowanej w okresach cen ujemnych przy rozliczeniach w systemie aukcyjnym. Nowela ma też wprowadzić zmiany porządkujące i doprecyzowujące obowiązujące przepisy, w tym dotyczące definicji instalacji OZE, magazynowania ciepła i chłodu oraz zasad certyfikacji instalatorów.

Rozwiązania zaproponowane w ustawie dotyczące m.in. systemu wsparcia biometanu zawarte były w uchwalonej w 2025 r. nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, którą zawetował prezydent Karol Nawrocki.

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