Symboliczny moment podczas koncertu Scorpions

Trzymilionowy gość PreZero Areny to Tomasz Pachecki z Siedlec, który do Gliwic przyjechał wraz z żoną. Koncert Scorpions to niespodzianka żony dla męża na 20. rocznicę ślubu. Jako goście specjalni otrzymali bilety do loży premium, z której oglądali występ. Dzięki organizatorowi wydarzenia – Prestige MJM – mieli też okazję przejść się po backstage imprezy, a od ekipy Scorpionsów dostali pamiątkowe kostki do gitary.

– Jesteśmy pierwszy raz w PreZero Arenie Gliwice, ale dzięki niej także pierwszy raz w Gliwicach. Niesamowitą niespodziankę nam zrobiliście i trochę jesteśmy oszołomieni. Sama arena imponująca, a koncert rewelacyjny. Z pewnością jeszcze tutaj wrócimy – cieszyli się Aneta i Tomasz Pacheccy.

Osiem lat działalności i tysiące wydarzeń

PreZero Arena Gliwice została otwarta 30 maja 2018 r. Przekroczenie trzech milionów gości to dla zarządzających halą okazja do podsumowania ośmiu lat działalności. Wyliczyli, że w tym czasie odbyło się tam blisko dwa tysiące wydarzeń – od koncertów światowych gwiazd i imprez sportowych najwyższej rangi, przez kongresy i konferencje, po targi, wydarzenia biznesowe i rodzinne.

- Trzymilionowy gość pojawił się nieprzypadkowo właśnie w tym roku. Pierwsze miesiące 2026 roku należą do najlepszych w historii areny. W kwietniu Gliwice były gospodarzem kwalifikacji Billie Jean King Cup, które przyciągnęły ponad 10 tysięcy kibiców. W czerwcu przez pięć dni Siatkarskiej Ligi Narodów Arenę odwiedziło blisko 50 tysięcy fanów. Do sportowych emocji dołączyły największe koncerty roku – dwa występy Guns N' Roses oraz koncert Scorpions, podczas którego padła symboliczna liczba trzech milionów gości – podkreśla Łukasz Buszman, menedżer ds. promocji w PreZero Arenie.

Scena dla największych gwiazd

Przez osiem lat działalności gliwicka arena gościła największe nazwiska światowej i polskiej muzyki. Na jej scenie wystąpili m.in.: Sting, Lenny Kravitz, Nick Cave czy André Rieu. Obiekt jest również miejscem widowisk familijnych, musicali, spektakli i wydarzeń rozrywkowych.

PreZero Arena Gliwice to także jedno z najważniejszych centrów wydarzeń biznesowych w regionie. Integralną częścią kompleksu jest Business Conference Center, gdzie przez cały rok odbywają się konferencje, kongresy, szkolenia, targi i spotkania branżowe.

Wpływ na miasto i promocję Gliwic

Zarządzający areną podkreślają, że każdy duży koncert czy wydarzenie sportowe oznacza również tysiące osób odwiedzających Gliwice. Wskazują, że goście korzystają z hoteli, restauracji, komunikacji miejskiej i lokalnych atrakcji, a wielu z nich przyjeżdża do miasta po raz pierwszy właśnie z powodu wydarzenia organizowanego w arenie. Dodają, że hala odgrywa także ważną rolę w promocji miasta.

– Trzy miliony gości to trzy miliony historii, emocji i wspomnień, które przez ostatnie osiem lat powstały w PreZero Arenie Gliwice. Za każdą z tych wizyt stoją ludzie – nasi pracownicy, partnerzy, organizatorzy wydarzeń i przede wszystkim uczestnicy, którzy wybierają właśnie Gliwice. To wspólny sukces wielu osób i dowód na to, że konsekwentnie budujemy markę jednego z najważniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata byli częścią tej historii. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą następne rekordy i równie wyjątkowe wydarzenia – mówi Marcin Gawron, prezes PreZero Areny Gliwice.

W najbliższych miesiącach w PreZero Arenie Gliwice wystąpią m.in.: ikona lat 80. – Sandra, death metalowa grupa ze Szwecji - Amon Amarth, klasycy heavy metalu – grupa Accept czy Bryan Adams. Odbędą się tam także m.in. Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2026.

