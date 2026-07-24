Kraj i Świat

Scorpions i wielki rekord. PreZero Arena Gliwice świętuje 3 miliony odwiedzających

PreZero Arena Gliwice powitała swojego trzymilionowego gościa – poinformowali zarządzający halą. Stało się to w czwartek, 23 lipca 2026 r., podczas koncertu hard rockowej grupy Scorpions.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

24 lipca 2026, 11:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PreZero Arena Gliwice

PreZero Arena Gliwice powitała swojego trzymilionowego gościa

fot: PreZero Arena Gliwice

3 miliony scorpions 6 3 miliony scorpions 5 3 miliony scorpions 1

+3 Zobacz galerię

3 miliony scorpions 4 3 miliony scorpions 3

PreZero Arena Gliwice powitała swojego trzymilionowego gościa – poinformowali zarządzający halą. Stało się to w czwartek, 23 lipca 2026 r., podczas koncertu hard rockowej grupy Scorpions.

Symboliczny moment podczas koncertu Scorpions

Trzymilionowy gość PreZero Areny to Tomasz Pachecki z Siedlec, który do Gliwic przyjechał wraz z żoną. Koncert Scorpions to niespodzianka żony dla męża na 20. rocznicę ślubu. Jako goście specjalni otrzymali bilety do loży premium, z której oglądali występ. Dzięki organizatorowi wydarzenia – Prestige MJM – mieli też okazję przejść się po backstage imprezy, a od ekipy Scorpionsów dostali pamiątkowe kostki do gitary.

– Jesteśmy pierwszy raz w PreZero Arenie Gliwice, ale dzięki niej także pierwszy raz w Gliwicach. Niesamowitą niespodziankę nam zrobiliście i trochę jesteśmy oszołomieni. Sama arena imponująca, a koncert rewelacyjny. Z pewnością jeszcze tutaj wrócimy – cieszyli się Aneta i Tomasz Pacheccy.

Osiem lat działalności i tysiące wydarzeń

PreZero Arena Gliwice została otwarta 30 maja 2018 r. Przekroczenie trzech milionów gości to dla zarządzających halą okazja do podsumowania ośmiu lat działalności. Wyliczyli, że w tym czasie odbyło się tam blisko dwa tysiące wydarzeń – od koncertów światowych gwiazd i imprez sportowych najwyższej rangi, przez kongresy i konferencje, po targi, wydarzenia biznesowe i rodzinne.

- Trzymilionowy gość pojawił się nieprzypadkowo właśnie w tym roku. Pierwsze miesiące 2026 roku należą do najlepszych w historii areny. W kwietniu Gliwice były gospodarzem kwalifikacji Billie Jean King Cup, które przyciągnęły ponad 10 tysięcy kibiców. W czerwcu przez pięć dni Siatkarskiej Ligi Narodów Arenę odwiedziło blisko 50 tysięcy fanów. Do sportowych emocji dołączyły największe koncerty roku – dwa występy Guns N' Roses oraz koncert Scorpions, podczas którego padła symboliczna liczba trzech milionów gości – podkreśla Łukasz Buszman, menedżer ds. promocji w PreZero Arenie.

Scena dla największych gwiazd

Przez osiem lat działalności gliwicka arena gościła największe nazwiska światowej i polskiej muzyki. Na jej scenie wystąpili m.in.: Sting, Lenny Kravitz, Nick Cave czy André Rieu. Obiekt jest również miejscem widowisk familijnych, musicali, spektakli i wydarzeń rozrywkowych.

PreZero Arena Gliwice to także jedno z najważniejszych centrów wydarzeń biznesowych w regionie. Integralną częścią kompleksu jest Business Conference Center, gdzie przez cały rok odbywają się konferencje, kongresy, szkolenia, targi i spotkania branżowe.

Wpływ na miasto i promocję Gliwic

Zarządzający areną podkreślają, że każdy duży koncert czy wydarzenie sportowe oznacza również tysiące osób odwiedzających Gliwice. Wskazują, że goście korzystają z hoteli, restauracji, komunikacji miejskiej i lokalnych atrakcji, a wielu z nich przyjeżdża do miasta po raz pierwszy właśnie z powodu wydarzenia organizowanego w arenie. Dodają, że hala odgrywa także ważną rolę w promocji miasta.

– Trzy miliony gości to trzy miliony historii, emocji i wspomnień, które przez ostatnie osiem lat powstały w PreZero Arenie Gliwice. Za każdą z tych wizyt stoją ludzie – nasi pracownicy, partnerzy, organizatorzy wydarzeń i przede wszystkim uczestnicy, którzy wybierają właśnie Gliwice. To wspólny sukces wielu osób i dowód na to, że konsekwentnie budujemy markę jednego z najważniejszych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata byli częścią tej historii. Jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą następne rekordy i równie wyjątkowe wydarzenia – mówi Marcin Gawron, prezes PreZero Areny Gliwice.

W najbliższych miesiącach w PreZero Arenie Gliwice wystąpią m.in.: ikona lat 80. – Sandra, death metalowa grupa ze Szwecji - Amon Amarth, klasycy heavy metalu – grupa Accept czy Bryan Adams. Odbędą się tam także m.in. Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2026.
 

Powiązane tematy:

gliwice PreZero Arena Gl

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Bezrobocie w czerwcu w dół. Kolejny miesiąc spadku

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane o bezrobociu. Jest lepiej w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Polecane
Samorząd i region

Wojciech Balczun sprawuje urząd ministra od roku. Co zrobił dla górnictwa i Śląskiego?

Aktywny nadzór właścicielski Skarbu Państwa, rozwój local content, podniesienie standardów kompetencji organów spółek, realizacja inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki to najważniejsze osiągnięcia ministra aktywów państwowych w ciągu ostatniego roku, kiedy to stanowisko objął Wojciech Balczun.  A co wydarzyło się w górnictwie i w regionie? JSW, Węglokoks, Huta Częstochowa, ElectroMobility Poland, spółki Jelcz i RFK w halach dawnej fabryki Rafako w Raciborzu. Można naprawdę długo wymieniać.

Samorząd i region

Specjaliści z GIG zbadają hałdę w pobliżu… wodnego placu zabaw

Główny Urząd Górnictwa zbada hałdę w Chorzowie, która znajduje się obok… wodnego placu zabaw. - Znajdujące się w niej materiały od wielu lat ulegają naturalnemu samozagrzewaniu – informują w chorzowskim magistracie.

Finanse i inwestycje

Silne spadki na Wall Street, liderami zniżek Alphabet i Tesla

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów, a Dow Jones stracił ponad 500 punktów. Spadkom na giełdzie towarzyszyła silnie drożejąca ropa naftowa. Wśród spółek liderami zniżek były Alphabet i Tesla.