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Samorządy planują 35,8 mld zł deficytu

Jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku planują deficyt w wysokości 35,8 mld zł wobec deficytu 1,8 mld zł w 2025 roku; w br. na inwestycje mają wydać ponad 112 mld zł - podała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pap

30 czerwca 2026, 10:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: G. Ożga/ UM w Gliwicach

Samorządy planują duże inwestycje

fot: G. Ożga/ UM w Gliwicach

Jednostki samorządu terytorialnego w 2026 roku planują deficyt w wysokości 35,8 mld zł wobec deficytu 1,8 mld zł w 2025 roku; w br. na inwestycje mają wydać ponad 112 mld zł - podała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W 2027 roku deficyt ma spaść do 6,77 mld zł. Na 2028 rok samorządy planują nadwyżkę na poziomie 811 mln zł, a rok później nadwyżkę 6,8 mld zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) w tym roku mają wynieść 468,7 mld zł, a dochody bieżące być na poziomie 413,6 mld zł. Na 2027 r. JST planują dochody na poziomie 458,02 mld zł, a dochody bieżące na poziomie 427,45 mld zł.

JST zaplanowały w tym roku wydatki na poziomie 504,5 mld zł, a w przyszłym 464,8 mld zł

Kwota długu, według projektów wpf, wzrośnie w 2026 r. o 27,527 mld zł do kwoty 143,064 mld zł (wzrost o 23,8 proc.). Wydatki bieżące na obsługę długu w 2026 r. zaplanowano w kwocie 6,945 mld zł (2025 r. - 6,378 mld zł), co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 8,9 proc.

W tym roku jednostki samorządu terytorialnego planują jednocześnie skokowy wzrost wydatków majątkowych dzięki środkom z KPO - podała też Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO).

"2026 r. prognozowany jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego wydatków majątkowych (o 17,717 mld zł), co wiąże się z kumulacją płatności i finalizacją inwestycji finansowanych środkami z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)" - wskazała w raporcie KRRIO.

W 2026 roku jst mają wydać na inwestycje 112,6 mld zł. Natomiast w przyszłym roku zakładany jest już spadek do 67,8 mld zł.

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