Samorządowcy GZM apelują do Nawrockiego o podpisanie ustawy

Przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, a wraz z nimi środowiska akademickiego i gospodarczego wystosowali wspólny apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej przepisy zawierają również nowelizację ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, która rozszerza kompetencje GZM i dostosowuje je do wyzwań stojących przed regionem.

Przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, a wraz z nimi środowiska akademickiego i gospodarczego wystosowali wspólny apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej przepisy zawierają również nowelizację ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, która rozszerza kompetencje GZM i dostosowuje je do wyzwań stojących przed regionem.

Sygnatariusze podkreślają, że po dziewięciu latach funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udowodniła swoją skuteczność jako pierwsza w Polsce ustawowa metropolia. Wspólna organizacja transportu publicznego, realizacja projektów ponadlokalnych oraz współpraca 41 miast i gmin przyniosły wymierne korzyści mieszkańcom. Doświadczenia ostatnich lat pokazały jednak również, że obowiązujące przepisy wymagają zmian, aby Metropolia mogła jeszcze skuteczniej realizować swoje zadania.

– Nowelizacja nie ogranicza samodzielności miast i gmin. Przeciwnie – wzmacnia współpracę tam, gdzie pojedyncze samorządy nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać problemów wykraczających poza ich granice administracyjne. To odpowiedź na rzeczywistość, w której mieszkańcy każdego dnia przemieszczają się pomiędzy miastami, korzystają z tych samych usług publicznych, rynku pracy czy oferty edukacyjnej i kulturalnej – podkreślają autorzy apelu.

Nowe przepisy mają stworzyć lepsze warunki do dalszej integracji transportu publicznego, sprawniejszego planowania inwestycji, prowadzenia wspólnej polityki przestrzennej, wspierania rozwoju gospodarczego i rynku pracy oraz realizacji działań w obszarze edukacji, kultury, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Marzenie o silnej metropolii

Sygnatariusze zwracają uwagę, że silniejsza Metropolia jest jednym z warunków powodzenia transformacji społeczno-gospodarczej Górnego Śląska i Zagłębia. Region stoi dziś przed wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją gospodarki, depopulacją, starzeniem się społeczeństwa oraz koniecznością tworzenia nowych miejsc pracy. Odpowiedzią na te procesy może być jedynie skuteczna współpraca samorządów, uczelni, przedsiębiorców i instytucji publicznych w skali całego obszaru metropolitalnego.

W apelu podkreślono, że podpisanie ustawy będzie potwierdzeniem dostrzeżenia doświadczeń Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz potrzeb ponad dwóch milionów jej mieszkańców. Wejście w życie nowych przepisów pozwoli samorządom skuteczniej realizować wspólne zadania i stworzy stabilne podstawy dla dalszego rozwoju Metropolii.

Apel do Prezydenta RP podpisali przedstawiciele samorządów tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz reprezentanci środowisk naukowych i gospodarczych Górnego Śląska i Zagłębia.