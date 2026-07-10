Saługa: Naszą ambicją jest, żeby przemysł nadal był na Śląsku

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa stwierdził, że śląski przemysł musi dostosować się do pędzącego świata.

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa stwierdził, że śląski przemysł musi dostosować się do pędzącego świata.

W Hucie Łabędy w Gliwicach podpisano 9 lipca zaktualizowany biznesplan inwestycji w segmencie hutniczym Grupy WĘGLOKOKS. Wiąże się on m. in. ze zmianą działalności firmy, która chce odejść od tradycyjnych, górniczych źródeł przychodów i zwraca się w kierunku przemysłu hutniczego.

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa powiedział w Gliwicach, że ważne jest dostosowanie śląskiego przemysłu do zmieniających się realiów.

- Dla nas ambicją jest, żeby przemysł dalej tutaj był. Kiedyś WĘGLOKOKS handlował węglem, a dziś będzie koncernem hutniczym. Na tym to polega – trzeba dostosowywać się do pędzącego świata, stare zastępować nowym – stwierdził Wojciech Saługa.

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Inwestycje w czterech spółkach Grupy mają wynieść ponad 500 mln złotych, z czego 300 mln trafi do gliwickiej Huty Łabędy. Wojciech Saługa mówił, że pozwoli to na zachowanie miejsc pracy.