Gospodarka

Saługa: Naszą ambicją jest, żeby przemysł nadal był na Śląsku

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa stwierdził, że śląski przemysł musi dostosować się do pędzącego świata.

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Robert Passia

10 lipca 2026, 13:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: materiały prasowe

Wojciech Saługa: Śląski przemysł musi się zmieniać

fot: materiały prasowe

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa stwierdził, że śląski przemysł musi dostosować się do pędzącego świata.

W Hucie Łabędy w Gliwicach podpisano 9 lipca zaktualizowany biznesplan inwestycji w segmencie hutniczym Grupy WĘGLOKOKS. Wiąże się on m. in. ze zmianą działalności firmy, która chce odejść od tradycyjnych, górniczych źródeł przychodów i zwraca się w kierunku przemysłu hutniczego. 

Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa powiedział w Gliwicach, że ważne jest dostosowanie śląskiego przemysłu do zmieniających się realiów.

- Dla nas ambicją jest, żeby przemysł dalej tutaj był. Kiedyś WĘGLOKOKS handlował węglem, a dziś będzie koncernem hutniczym. Na tym to polega – trzeba dostosowywać się do pędzącego świata, stare zastępować nowym – stwierdził Wojciech Saługa.

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Inwestycje w czterech spółkach Grupy mają wynieść ponad 500 mln złotych, z czego 300 mln trafi do gliwickiej Huty Łabędy. Wojciech Saługa mówił, że pozwoli to na zachowanie miejsc pracy.

- Przemysł hutniczy miał czkawkę. Dziś dzięki dużym zakupom rządowym związanym z obronnością i programem SAFE, gospodarka potrzebuje stali, a my tę stal potrafimy produkować. Huta Częstochowa została uruchomiona typowo dla przemysłu zbrojeniowego. Na pewno przemysł ten przemysł jest jedną z szans – powiedział marszałek woj. śląskiego.

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