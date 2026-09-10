Energetyka

Sąd oddalił skargę na decyzję środowiskową dla pierwszej elektrowni jądrowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową wydaną na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - podały w czwartek Polskie Elektrownie Jądrowe.

Pap

10 września 2026, 14:34
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Polskie Elektrownie Jądrowe

Wizualizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

fot: Polskie Elektrownie Jądrowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową wydaną na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - podały w czwartek Polskie Elektrownie Jądrowe.

"Orzeczenie WSA w Warszawie potwierdza, że decyzja ta została wydana w oparciu o skrupulatną, wielowariantową ocenę oddziaływania na środowisko, w pełni respektującą rygory polskiego i unijnego prawa, i pozwala nam kontynuować w sposób niezakłócony prace nad tym nowoczesnym, bezpiecznym i bezemisyjnym źródłem energii" - skomentował wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w informacji prasowej spółki.

Jak wskazały PEJ, WSA potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Sąd zwrócił też uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju.

"Dzisiejsze orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogI" - podkreśliła wiceprezeska PEJ, Bogumiła Ożarska-Karbowiak.

Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo

 Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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