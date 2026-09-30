Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika, którym jest PKP Cargo w restrukturyzacji, zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu - poinformowało PKP Cargo w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika, którym jest PKP Cargo w restrukturyzacji, zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu - poinformowało PKP Cargo w komunikacie.

Jak podano, postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania. Dodano, że w następstwie postanowienia zarząd nad przedsiębiorstwem spółki, obejmujący również czynności zwykłego zarządu, wykonuje dotychczasowy zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek spółki. Zarząd spółki nie wykonuje czynności zarządu objętych uprzednim zezwoleniem.

Wszystkie możliwe kroki

"Postanowienie zostało wydane w ramach trwającego postępowania sanacyjnego i zmienia zasady zarządzania przedsiębiorstwem spółki. PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji kontynuuje jednak swoją działalność operacyjną bez zmian, w tym działalność przewozową i obsługę klientów" - napisano w komunikacie.

Z kolei w opublikowanym we wtorek wieczorem komunikacie zarządu PKP Cargo przekazano, że zarząd podjął "wszystkie możliwe kroki", by osiągnąć porozumienie z największymi wierzycielami, w tym EBI i Polskimi Liniami Kolejowymi.

"Ich oczekiwania były jednak nierealne i nie do pogodzenia z interesem spółki, na straży którego stać musi zarząd" - wskazano.

W ocenie zarządu trudne do spełnienia oczekiwania części wierzycieli i wynikające z nich prace nad kolejnymi wersjami propozycji układowych przyczyniły się do wydłużenia procesu.

"Wcześniejsze wypracowanie układu z wierzycielami mogło zamknąć proces sanacji i umożliwić spółce korzystanie z finansowania dłużnego. W czasie trwania procesu sanacyjnego spółka musi regulować wszystkie bieżące zobowiązania ze środków własnych, co jest obiektywnym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa tej skali. Doprowadziło to do powstania luki płynnościowej" - zaznaczono w przekazanym przez zarząd stanowisku.

Zarząd przekazał, że we współpracy z zarządcą przez wiele miesięcy pracował nad ostatecznym kształtem propozycji układowych, biorąc pod uwagę głosy i oczekiwania wierzycieli - szczególnie tych z grupy banków i instytucji finansowych.

Ciąży decyzja węglowa Morawieckiego

"Kilkukrotnie propozycje były zmieniane tak, by przybliżyć je do oczekiwań wierzycieli. Spółka dokonała szeregu daleko idących ustępstw w odpowiedzi na oczekiwania wierzycieli, by wypracować porozumienie - m.in. odeszła od propozycji zaspokojenia części wierzytelności dla banków i instytucji finansowych (w tym EBI) poprzez konwersję długu na akcje, a następnie - w ostatecznych propozycjach układowych - zaproponowała mechanizm dodatkowego zaspokojenia, eliminując automatyczną redukcję na rzecz partycypacji wierzycieli w przychodach z odszkodowania z decyzji węglowej (...)" - wskazano w komunikacie.

W ocenie zarządu oczekiwania EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i innych banków mogłyby doprowadzić do upadku PKP Cargo, "a na pewno uniemożliwiłyby rozwój spółki odpowiadający na zmieniający się rynek towarowych przewozów kolejowych".

"PKP CARGO jest na dobrej drodze zarówno do osiągnięcia rentowności, jak i do wypracowania porozumienia z wierzycielami. Jednak EBI i PKP PLK powiedziały nie racjonalnemu i realistycznemu planowi naprawy spółki, stawiając żądania, na które jako zarząd nie moglibyśmy się zgodzić. Dzisiejsza decyzja sądu nie przekreśla jednak naszej dotychczasowej pracy - zarządca kontynuował będzie zarówno pracę nad układem, jak i nad zatwierdzeniem propozycji układowych" - zaznaczył cytowany w komunikacie Paweł Miłek z zarządu PKP Cargo.

Dążą do zakończenia postępowania sanacyjnego

We wtorek wieczorem opublikowany został również komunikat zarządcy, w którym przekazano, że PKP Cargo kontynuuje działalność przewozową i obsługę klientów, a przejęcie bieżącego zarządzania będzie prowadzone "równolegle do codziennej pracy przedsiębiorstwa i realizacji działań sanacyjnych".

Jak wskazano w komunikacie, objęcie bezpośredniego zarządzania przez zarządcę, nie oznacza rozpoczęcia restrukturyzacji od nowa, a restrukturyzacja będzie kontynuowana "w dotychczasowym kierunku".

"Nie przewiduję długotrwałego okresu przejściowego. Kwestie wymagające dodatkowego rozpoznania będę weryfikował równolegle z podejmowaniem bieżących decyzji, we współpracy z kadrą kierowniczą i pracownikami. Chodzi o to, aby przejęcie obowiązków przebiegało sprawnie, z zachowaniem ciągłości pracy przedsiębiorstwa" - zapewnił cytowany w komunikacie Paweł Głodek, zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo.

Głodek podkreślił, że spółka chce sprawnie przeprowadzić pozostałe działania sanacyjne i doprowadzić do zawarcia układu z wierzycielami oraz jego prawomocnego zatwierdzenia.

"Dążymy do zakończenia postępowania sanacyjnego i powrotu do zarządzania przedsiębiorstwem przez organy spółki. Temu mają służyć zarówno decyzje operacyjne, jak i dalsze prace restrukturyzacyjne" - zaznaczył zarządca.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.