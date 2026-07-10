Transformacja od A do Z

Saara pokazuje, jak transformować górnictwo i dekarbonizować huty. Wiceminister Zmarzły z wizytą w Niemczech

Wiceminister energii Marian Zmarzły odwiedził Kraj Saary – jeden z kluczowych niemieckich regionów tradycyjnie opartych na przemyśle ciężkim. Wizyta studyjna miała jasny cel: podpatrzenie w praktyce rozwiązań, które mogą pomóc w transformacji polskich regionów górniczych i hutniczych.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

10 lipca 2026, 09:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: fot. FB Mariana Zmarzłego

Marian Zmarzły podczas wizyty w Saarze

fot: fot. FB Mariana Zmarzłego

Wiceminister energii Marian Zmarzły odwiedził Kraj Saary – jeden z kluczowych niemieckich regionów tradycyjnie opartych na przemyśle ciężkim. Wizyta studyjna miała jasny cel: podpatrzenie w praktyce rozwiązań, które mogą pomóc w transformacji polskich regionów górniczych i hutniczych.

Marian Zmarzły odwiedził m.in. Völklinger Hütte – wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dawny kompleks hutniczy, który stał się symbolem udanej rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Udało się tu stworzyć nowe funkcje gospodarcze, kulturalne i społeczne.
 
Kolejnym punktem wizyty było spotkanie wiceministra energii z kierownictwem Urzędu Górniczego Kraju Saary. Rozmawiano m.in. o nadzorze nad sektorem wydobywczym oraz wyzwaniach związanych z wygaszaniem działalności górniczej i zagospodarowaniem terenów pogórniczych.
 

Odpowiednio zaplanowana transformacja tworzy nowe miejsca pracy

 
Wiceminister udał się również do Dillinger Hütte, jednej z największych i najnowocześniejszych hut stali w Europie, realizującej ambitny program dekarbonizacji produkcji. 
 
Na zakończenie wizyty wiceminister zapoznał się z projektem zagospodarowania dawnej kopalni Göttelborn, która została przekształcona w nowoczesny kompleks edukacyjno-gospodarczy.
 
 - Tego typu inicjatywy pokazują, że odpowiednio zaplanowana transformacja tworzy nowe miejsca pracy i nowe perspektywy rozwoju dla całych regionów. Wracam do Polski z wieloma cennymi doświadczeniami i przekonaniem, że współpraca międzynarodowa jest ważnym elementem budowania bezpiecznej i nowoczesnej energetyki - mówi Marian Zmarzły.

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