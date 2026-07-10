Marian Zmarzły odwiedził m.in. Völklinger Hütte – wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dawny kompleks hutniczy, który stał się symbolem udanej rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Udało się tu stworzyć nowe funkcje gospodarcze, kulturalne i społeczne.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie wiceministra energii z kierownictwem Urzędu Górniczego Kraju Saary. Rozmawiano m.in. o nadzorze nad sektorem wydobywczym oraz wyzwaniach związanych z wygaszaniem działalności górniczej i zagospodarowaniem terenów pogórniczych.

Odpowiednio zaplanowana transformacja tworzy nowe miejsca pracy

Wiceminister udał się również do Dillinger Hütte, jednej z największych i najnowocześniejszych hut stali w Europie, realizującej ambitny program dekarbonizacji produkcji.

Na zakończenie wizyty wiceminister zapoznał się z projektem zagospodarowania dawnej kopalni Göttelborn, która została przekształcona w nowoczesny kompleks edukacyjno-gospodarczy.