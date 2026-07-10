Saara pokazuje, jak transformować górnictwo i dekarbonizować huty. Wiceminister Zmarzły z wizytą w Niemczech
Wiceminister energii Marian Zmarzły odwiedził Kraj Saary – jeden z kluczowych niemieckich regionów tradycyjnie opartych na przemyśle ciężkim. Wizyta studyjna miała jasny cel: podpatrzenie w praktyce rozwiązań, które mogą pomóc w transformacji polskich regionów górniczych i hutniczych.
fot: fot. FB Mariana Zmarzłego
Marian Zmarzły podczas wizyty w Saarze
fot: fot. FB Mariana Zmarzłego
Wiceminister energii Marian Zmarzły odwiedził Kraj Saary – jeden z kluczowych niemieckich regionów tradycyjnie opartych na przemyśle ciężkim. Wizyta studyjna miała jasny cel: podpatrzenie w praktyce rozwiązań, które mogą pomóc w transformacji polskich regionów górniczych i hutniczych.
Odpowiednio zaplanowana transformacja tworzy nowe miejsca pracy
- Tego typu inicjatywy pokazują, że odpowiednio zaplanowana transformacja tworzy nowe miejsca pracy i nowe perspektywy rozwoju dla całych regionów. Wracam do Polski z wieloma cennymi doświadczeniami i przekonaniem, że współpraca międzynarodowa jest ważnym elementem budowania bezpiecznej i nowoczesnej energetyki - mówi Marian Zmarzły.